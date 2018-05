Juan Ayuso guanya el 10è Memorial Antonio Miguel

El podi d´ahir a Palafrugell on Juan Ayuso, Igor Arrieta i Unai Aznar van ser els millors.

Juan Ayuso va dominar per segon any consecutiu el Memorial Antonio Miguel de Palafrugell. D'aquesta manera, el ciclista de la selecció valenciana cadet ha guanyat les dues edicions possibles per la seva categoria, adjudicant-se les quatre etapes possibles. Ayuso va dominar de principi a fi la prova, amb molta autoritat i sense donar cap mena d'opció a la resta de rivals.

L'etapa va arrencar amb pluja, i malgrat diversos intents de fuga i atacs dels corredors de Navarra ben controlats pels valencians, a l'inici del port de Begur per les dures rampes de Cap sa Sal, quan faltaven 11 quilòmetres per arribar a la meta, el líder Ayuso va dir prou. Només Igor Arrieta de la Selecció de Navarra (fill de l'exprofessional i director del Movistar Team), va intentar seguir-lo sense èxit.

Juan Ayuso va entrar en solitari a la línia de meta de Palafrugell, aixecant els braços en una victòria inconstestable amb un temps d'una hora i 22 minuts. Igor Arrieta (Navarra), finalment, es va haver de conformar amb el segon lloc, arribant també en solitari i a molt poca distància del grup principal, aturant el conòmetre després d'una hora, 22 minuts i 46 segons. Unai Aznar (Navarra) va completar el podi de la segona etapa (1.22.48). Precisament, els tres primers de la segona etapa, també van ser, els tres primers classificats de la general de la desena edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez disputat a Palafrugell.

La selecció de Navarra es va adjudicar la victòria per equips, Juan Ayuso, a part de la victòria absoluta, també va quedar campió de la classificació de muntanya. Finalment, Sergio Grajera (Navarra) va ser el millor en metes volants.