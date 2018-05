L'Espanyol sorprèn al Wanda

L'Espanyol es va aprofitar de la ressaca europea de l'Atlètic de Madrid per aconseguir la victòria per 0-2, en un partit en el qual els blanc-i-blaus hi van posar més tensió i més ambició. Els catalans es van trobar amb el 0-1 en pròpia porta d'Stefan Savic i van sentenciar amb el 0-2 de Leo Baptistao.

L'Espanyol, sense res en joc, va fulminar en el segon temps les imponents marques de l'equip blanc-i-vermell al seu estadi, sense derrota en els seus últims tretze partits al Wanda Metropolitano i sense gols en contra en els dotze més recents (l'últim el va fer Portu en l'empat del Girona el gener passat), dels quals n'ha guanyat onze, fins a la irrupció de l'equip blanc-i-blau, un vencedor eficaç.

L'Atlètic havia creat només dues oportunitats en 53 minuts, i l'Espanyol va aprofitar la seva sense esperar-la, gairebé sense voler, amb un remat aparentment irrellevant de Melendo des de la vora de l'àrea que tenia dos destins, Oblak o el servei de porteria, fins que la intervenció de Savic ho va convertir en el 0-1.

El partit no només va sorpredre pel 0-1, sinó que quasi va passar en un moment al 0-2, des que Baptistao va driblar Savic dins de l'àrea fins que Oblak, salvador, es va interposar al xut del brasiler i al rebuig de Gerard Moreno.

Sí que va marcar en la següent Baptistao, amb un bon xut des de la vora de l'àrea. No hi va haver resposta de l'Atlètic, més pendent de dosificar esforços i de la final d'Europa League que té en una setmana i mitja que del segon lloc a la Lliga.

Els blanc-i-blaus són quinzens amb 43 punts, i han sumat 7 dels últims 9 punts en joc amb David Gallego a la banqueta.