La lluita per la segona posició continua oberta a l'ACB

La contundent victòria del Baskonia a la pista del Betis (62-106), deixa la lluita per la segona posició igual que abans de començar la jornada després dels triomfs de Barça, que va jugar dissabte i és tercer amb les mateixes victòries que els bascos, i el València, que en té una menys. Per altra banda, el Madrid, que ja s'ha assegurat la primera posició va derrotar el Delteco GBC (87-75). En la lluita per no perdre la categoria, la Penya només es queda a un triomf d'assegurar-se la permanència matemàtica després de la derrota del Bilbao a la pista de l'Obradoiro (70-69).