Marc Márquez es posa líder del Mundial amb un triomf a Jerez

Marc Márquez (Honda) es va adjudicar un triomf inapel·lable al Gran Premi d'Espanya de MotoGP que es va disputar al circuit de Jerez Ángel Nieto i aconsegueix posar-se com a líder en la classificació provisional del Mundial. Maverick Viñales va acabar en setè lloc i es manté en la tercera posició en el mundial.

La victòria de Márquez va ser inqüestionable i camí del seu segon triomf consecutiu de la temporada el pilot de Repsol Honda va deixar pel camí i sense puntuar un dels seus màxims rivals, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), qui es va veure involucrat en un accident al costat del seu company d'equip Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa (Honda).

Jorge Lorenzo va fer una sortida espectacula, passant de la quarta a la primera posició a la frenada de final de recta, mentre que Marc Márquez s'ho va prendre amb calma en els metres inicials de carrera i Dani Pedrosa, que va sortir infiltrat per aguantar el dolor en el braç dret, Johann Zarco i Cal Crutchlow (Honda) es van situar darrere el líder inicial de la prova.

Márquez, després de la calma inicial, va començar a avançar posicions: primer Crutchlow i després Zarco, per situar-se darrere de Pedrosa.

Lorenzo va aguantar en la primera posició malgrat un error en una frenada que va intentar aprofitar, sense èxit, Dani Pedrosa, qui després no va poder aguantar l'atac del seu company d'equip a la tercera volta, en la qual el va superar en el revolt Àlex Crivillé.

Fins a aquell moment si alguna cosa va quedar clara és que els pilots oficials de Yamaha estaven passant per seriosos problemes, amb l'italià Valentino Rossi novè i Maverick Viñales en la dotzena plaça, una mica més enrere, en un grup de més de deu pilots.

Jorge Lorenzo va mantenir la seva hegemonia al capdavant de la cursa amb els dos pilots de Repsol Honda enganxats a la seva estela fins a la volta vuit, en la qual Marc Márquez va decidir passar a l'acció.

Lorenzo va començar a donar els primers símptomes de debilitat, cosa que va aprofitar Márquez per superar-lo, i poc després Pedrosa es va veure superat per Dovizioso.

La cursa havia donat un gir important, amb els pilots de Repsol Honda i de Ducati lluitant per les posicions de privilegi sobre el podi ja molt destacats de la resta.

I, entre ells, Zarco i Iannone es van consolidar en les seves posicions, cinquè i sisè, respectivament. Maverick Viñales va passar el seu propi calvari lluitant per una més que discreta desena posició.

Márquez va augmentar el ritme i se'n va anar dels seus perseguidors, que van quedar-se per lluitar pel segon lloc. En un moment d'aquesta lluita, Jorge Lorenzo va canviar la seva traçada per avançar Dovizioso sense adonar-se que Pedrosa havia agafat la traçada per dins. Pedrosa va envestir Lorenzo, que va fer caure Dovizioso. Els tres pilots van anar per terra i, finalment, qui va acompanyar Márquez al podi van ser Zarco i Iannone. Viñales, amb aquesta «carambola», va poder esgarrapar nou punts que semblaven impossibles a les primeres voltes.