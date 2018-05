El Palamós diu adeu a Tercera

Adeu a la Tercera Divisió d'una manera cruel i dolorosa, perquè si els del Baix Empordà haguessin conservat el 0 a 2, ara continuarien vius. No hi haurà una última oportunitat perquè ahir res va sortir com desitjava el Palamós. El partit de la setmana vinent davant l'Hospitalet serà del tot intranscendent perquè el Palamós ja és a tots els efectes nou equip de Primera Catalana. Els gironins havien de millorar o com a mínim igualar el resultat del Granollers i això no va passar.

En l'any del 120è aniversari, el Palamós perd la Tercera Divisió, un fet que no succeïa des de la temporada 2010-11. El descens dels palamosins feia temps que s'ensumava, però no per esperable és menys dolorós. Això sí, fent un cop d'ull als múltiples problemes sorgits no sorprèn tant: dos entrenadors, un munt d'altes i baixes de jugadors, 36 futbolistes utilitzats, 3 victòries a casa, 62 gols encaixats... El Prat, que encara manté opcions de play-off, va fer quelcom que semblava impossible. Els de Pedro Dólera perdien 0 a 2 a manca de 8 minuts per al final, però tres dianes gairebé consecutives, (1-2, Padilla min. 82), (2-2, Rosillo, min. 87) i (2-3 min.93, Poves) van desfermar la bogeria al Sagnier al mateix temps que els palamosins s'enfonsaven definitivament.

A la primera meitat, els pals i Quintanas van salvar els gironins. Als cinc minuts, Toni Larrossa va enviar la pilota a la fusta i més tard va ser un jugador palamosí qui en un intent de rebutjar l'esfèrica va tornar a enviar la pilota al pal (min.12). Prop de la mitja hora, va ser Quinti qui va evitar l'1 a 0 en un u contra u davant Poves molt ben resolt per l'ex Olot (min. 27). En canvi, els de la Costa Brava van demostrar la seva alta efectivitat quan Henry va aprofitar una passada a l'espai per superar Sergio (0-1, min. 33). El segon temps va començar amb dos nous ensurts a la porteria dels visitants. Novament Quinti va desfer el perill davant un xut de Padilla i posteriorment Toni Larrossa va enviar l'esfèrica al travesser. Al degà, però, tot li sortia de cara perquè Henry va ser objecte d'un clar penal obra d'Aitor Lario. En primera instància, Sergio va aturar el xut d'Henry, però, el refús va caure als peus d'Isma Traoré, que no va desaprofitar l'ocasió per fer el 0 a 2 (min. 64).

Però el Municipal del Sagnier es resistia a dir adeu a les opcions de play-off dels seus i va començar a exercir de jugador número 12. En un tram final boig i d'atac i gol cap a la porteria de Quinti, els barcelonins van posar una marxa més i en 10 minuts van capgirar el matx com un mitjó.

Primer, Padilla al 82 escurçava distàncies amb l'1 a 2, després Ignacio Rosillo amb un xut potentíssim va fer l'empat a dos a manca de 2 minuts per arribar als 90 reglamentaris i quan en passaven 3 dels 4 que es van haver d'afegir, el davanter Poves va llançar per terra totes les il·lusions del degà de continuar amb vida una jornada més. El primer gol pratenc, tal com va confirmar Pitu Batlle al finalitzar l'enfrontament, va fer molt mal a un equip que ja no es va poder aixecar. Ara sí, i de manera matemàtica, el Palamós acompanya a Primera Catalana els descendits Gavà i Vilassar de Mar.