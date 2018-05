Pedro Porro posa la cirereta a la salvació d'un gran Peralada

Una victòria de traca i mocador. El Peralada-Girona B va viure un dia molt mogut i feliç a Vila-real. Després de començar el viatge fins a Castelló dissabte passat, ahir els xampanyers van viure unes hores molt intenses en una jornada rodona per als seus interessos. Sobretot per, a una jornada pel final, assolir el gran objectiu de la temporada quan semblava, fa uns mesos, que estaven condemnats a patir fins a l'últim segon i a suar sang per salvar la categoria. No ha estat així, perquè tot i que fa unes jornades que virtualment ja tenien la permanència virtual, els gironins sabien, des d'ahir al migdia, que la tenien matemàticament garantida.

La derrota del matí de l'Atlètic Balears a Cornellà (1-0) donava la salvació matemàtica als alt-empordanesos, que ben bé ho celebrarien a l'hotel de concentració, encara que en la justa mesura perquè poques hores després havien de sortir a competir, i de quina manera, sobre la gespa de la Ciutat Esportiva del Vila-real. No era un partit gens fàcil perquè, a diferència dels visitants, el filial groguet, que la setmana passada va certificar el play-off, tenia en joc la segona posició, que se la disputaran amb l'Elx en l'emocionant última jornada de lliga. Els dos equips aposten clarament per un futbol de control i de possessió i això va permetre veure un bon espectacle i amb ocasions constants, això sí, sobretot al primer temps, la majoria d'elles sobre la porteria de Marc Vito. Sobretot mitjançant un elèctric Samu per banda, que va tenir dues clares ocasions però no va saber resoldre sol davant el porter visitant. La més clara, però, va ser per als xampanyers. Sergi Álamo, amb un gairebé perfecte llençament de falta directa, va estar a punt de marcar el primer gol del partit però el seu xut va picar al pal.

A la segona meitat, especialment en el primer quart d'hora, la tònica del partit anava pel mateix camí. Anava, fins al minut 60. Va aparèixer Kevin Soni, elèctric com sempre, per, amb una bona fuetada obrir el marcador i donar, o això semblava, la primera sorpresa de la tarda. Sorpresa es diu amb la boca petita perquè aquest Peralada està capacitat per al millor i en poques ocasions, sobretot a partir del gener, se li ha vist una cara dolenta. Aleshores entrava al terreny de joc Pedro Porro, juvenil del Girona, per rebentar el partit amb un golàs, sense cap mena de dubte, un dels millors de la temporada, no del Peralada sinó de tota la categoria. Amb la decisió i fermesa poc característica d'un jove de 17 anys que va a jugar amb els «grans» –encara que ja ha debutat amb el primer equip del Girona–, Porro va agafar una pilota al mig del camp, per la banda dreta i, sense pensar-s'ho, va etzibar un xut potent i precís que es va colar per l'escaire de la porteria de Cantero, que s'ho mirava amb incredulitat. No es va acabar aquí la bona tarda del juvenil, perquè a l'últim minut va arrodonir la seva bona tarda i l'espectacular victòria visitant amb el 0 a 3 defitnitiu que, de retruc, converteix el Peralada en jutge per a la salvació en l'últim duel contra el Formentera.