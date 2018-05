El Salt defensarà 11 punts a Castelldefels per continuar a l'EBA

El Salt es va imposar ahir migdia al Castelldefels (75-64) en el partit d'anada de la promoció per la permanència a la Lliga EBA. Els verd-i-negres van dominar el partit des de meitat del segon quart per anar a terres barcelonines amb un avantatge d'11 punts que pot ser clau per mantenir la categoria.

L'equip de Miquel Martínez va anar a més en els últims partits. N'ha guanyat tres dels últims quatre, i el que va perdre ho va fer en la pròrroga. La millora dels saltencs es va notar en el partit d'ahir, amb moments molt bons, amb una gran defensa en l'últim minut que va fer possible passar d'un 67-64 al 75-64 final. Ens els instants finals, quan el duel estava més igulat, un 15-4 va ser definitiu.

L'inici del partit va consistir en jugades ràpides per part dels dos equips, amb molts errors, però els de Martínez van engegar amb un parcial de 5-0 favorable. De fet, els visitants no van anotar la primera cistella fins passats 3 minuts de partit. Després d'un primer quart dominat pel Salt s'arribava amb un 15-13 en l'últim minut, però els visitants van capgirar el marcador. Primer, el Castelldefels va empatar el partit (15-15), després els verd-i-negres van fallar un triple i en l'última posessió del quart els barcelonins van anotar un tir de tres que els va permetre acabar el primer parcial per davant (15-18).

El segon quart va començar amb tres tirs lliures anotats pel conjunt visitant (15-21). A partir d'aquí els verd-i-negres van fer una passa endavant en atac i van aconseguir un parcial de 8-0 que els tornava a posar per davant el marcador (23-21). Va ser a partir d'aquest moment que el partit es va començar a escalfar, però els saltencs no es van deixar intimidar per un arbitratge qüestionable en algunes judades, ni pels jugadors visitants i van tenir els millors minuts del partits, agafant una distància de 6 punts (34-28). I un triple a falta de 20 segons pel descans posava amb avantatge de 9 punts als de Martínez (41-32).

En el tercer quart, després de posar-se el Salt +11, el Castelldefels va reduir aquesta diferència de punts a 4 (55-51), i tot quedava obert per l'últim parcial. Els locals sabien que l'avantatge havia de ser més ampli per afrontar el partit de tornada amb una més de comoditat. L'inici del l'últim període va estar marcat per triples locals que no entraven, alguns sortien de dins, i això ho van aprofitar els visitants per empatar el partit a falta de 5 minuts per al final (60-60).

Finalment, va entrar un triple, el de Ferragut, que posava el 65-62, i després d'un minut i mig sense que cap dels dos equips anotés va arribar la cistella de Bunnell, que posava amb un avantatge de 5 punts als de Martínez (67-62).

El Castelldefels va anotar i es va posar a 3 (67-64), però l'últim minut i mig local va tornar a ser molt bo en atac, amb una grada que animava perquè el seu equip ampliés l'avantatge.

Així, el Salt va posar-se 7 a sobre (71-64) que es va culminar amb un triple de Nadal a falta d'11 segons (74-64) que posava de peus el públic del Pavelló de Salt. El jugador de la casa va anotar cinc dels set triples locals i es va enfilar fins els 15 punts.

Els visitants no van aprofitar l'última possessió per retallar distàncies, fet que va acabar amb una falta en la lluita pel rebot. Wimbish, que va tornar a ser el millor dels seus amb 19 punts i 10 rebots, només va aconseguir encertar un dels dos tirs lliures per posar el 75-64 final.

Un avantatge prou ampli del que Miquel Martínez va estar satisfer, però va concloure dient que «ni 11 ni 20 serien suficients per anar amb comoditat a Castelldefels». El partit de tornada serà diumenge a les 18.15h.