Ernesto Valverde: "Pressió als àrbitres? Ningú pot obrir la boca sobre això"

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, s'ha mostrat contundent sobre la suposada pressió que el blaugrana Lionel Messi va exercir sobre el col·legiat Hernández Hernández durant el descans del 'Clàssic', tal com va denunciar el madridista Sergio Ramos.

"Aquí sempre surten moltes informacions i totes elles cal corroborar-les. Quant a la pressió que es pot fer cap als àrbitres, tinc molta experiència, he vist moltes coses dins del camp i en el túnel de vestidors i et garanteixo que ningú pot obrir la boca en aquest sentit", ha afirmat Valverde.

El tècnic extremeny ha comparegut en roda de premsa en la prèvia del partit del Vila-real i ha advertit que, encara que la visita del conjunt castellonenc "no genera l'expectació que sempre genera un 'Clàssic'", demà s'enfronten "a un equip que està fent una gran temporada i que encara no té matemàticament resolta la seva classificació per jugar a Europa la temporada que ve".

"La nostra intenció és guanyar els tres partits que queden. Quan arribes als últims partits amb tot resolt, després aquests se't fan eterns, perquè no et jugues tant. I el nostre objectiu és mantenir el nostre nivell de competitivitat, perquè això significa tenir un costum adquirit", ha subratllat.

D'aconseguir-ho, el Barça aconseguiria proclamar-se campió invicte a la Lliga, cosa que no ha fet cap club en la història de la competició a l'actual format de vint equips.

En qualsevol cas, i malgrat com d'aprop que està d'assolir la gesta -només 270 minuts- Valverde ha avançat que, d'aquí al final de temporada, dosificarà esforços.

"Si demà faig rotacions serà per tenir gent fresca i intentar guanyar el partit. Juguem tres partits en una setmana, han passat només tres dies des del 'Clàssic', que a més vam jugar bastant temps amb deu, vam fer un gran esforç físic i això s'ha de valorar", ha apuntat.

El Vila-real ha anunciat que, a diferència del Reial Madrid, demà li farà al Barcelona el passadís de campió al Camp Nou, però Valverde ha dit estar cansat de parlar del tema.

"Això del passadís no s'acaba mai. No pareu d'estirar la corda. A veure si tenim sort i contra el Llevant ja ningú parla d'això", ha opinat.

A Valverde també li han demanat que posés nota a la seva primera temporada al capdavant del primer equip del Barcelona, un club on segons ell "el que es valora és guanyar-ho tot" i que ha admès que "no ha passat".

"Però vam tenir moltes dificultats a l'inici i, en aquest sentit, hem superat les expectatives. Vam tenir un dia horrible a Roma -l'equip va caure eliminat en els quarts de final de la Lliga de Campions- i aquell partit ens ha penalitzat molt, sóc conscient d'això. Cadascú que li posi la nota que vulgui; jo crec que ha estat una gran temporada", hv resumit.

Preguntat pels seus plans per a la pròxima campanya, el tècnic del conjunt català ha admès que a l'equip li costarà sobreposar-se a l'adéu del seu capità, Andrés Iniesta. "La marxa un jugador tan important com l'Andrés l'haurem de cobrir d'alguna manera. Hi ha jugadors a la plantilla per fer-ho, també al mercat i al Barça B, però l'Andrés és insubstituïble. Haurem de buscar un perfil diferent", ha indicat.

Valverde, que no ha volgut valorar la possible arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid Antoine Griezmann -"cal ser cauts a l'hora de parlar de jugadors que no estan amb nosaltres per respecte als seus clubs", ha respost- sí ha donat el vistiplau a la incorporació del migcampista del Gremio de Porto Alegre Arthur Melo.

"A l'Arthur se'l segueix fa temps. És un gran jugador, té un perfil que pot adaptar-se al nostre joc i el fet que sigui un jugador jove (21 anys) i que tingui futur per davant encara fa que el vegis amb millors ulls", ha comentat sobre el mig brasiler, a qui el Barça va lligar ja fa uns mesos.

Ernesto Valverde també s'ha referit al futur del davanter Ousmane Dembélé, de qui ha deixat entreveure que no se n'anirà cedit la temporada que ve, sinó que seguirà formant part de la plantilla blaugrana. "Dembélé És un nouvingut que ha estat molt temps lesionat i evidentment jugar en el nostre equip de titular no és fàcil. Té un talent increïble, un nivell tècnic altíssim, és ràpid i desequilibrant, però també li demanem una sèrie de coses defensives a l'hora de fer la pressió després de pèrdua, ajuntar-se més... Entenem que és jove i que ha estat un temporada difícil però la temporada que ve esperem molt d'ell", ha sentenciat.