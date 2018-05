Iniesta jugarà les tres properes temporades al Vissel Kobe japonès

Andrés Iniesta jugarà les tres properes temporades a la Lliga japonesa, concretament al Vissel Kobe, propietat d'Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten, l'empresa que patrocina la samarreta del Barcelona. L'acord, que es farà oficial a finals d'aquesta temporada, lligarà el migcampista de Fuentealbilla amb el conjunt japonès per tres temporades a raó de 25 milions d'euros nets per cadascuna.

El destí d'Iniesta va ser revelat per la SER, que va afegir que l'acord inclou la creació d'un centre de formació de jugadors seguint els preceptes de la Masia, que serà tutelat per tècnics del FC Barcelona i tindrà en Iniesta seva imatge pública per així captar talents del futbol japonès.

Per part seva, el Chongqing Dangdai Lifan xinès va confirmar que no fitxarà Andrés Iniesta després del suposat interès del conjunt asiàtic a comptar amb els serveis del jugador, apuntant que no descarten una «col·laboració» amb el futbolista en matèria de màrqueting, però que això no vol dir que el de Fuentealbilla passi a ser jugador del club.

Per altra banda, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va destacar que la continuïtat de l'entrenador blaugrana Ernesto Valverde no està en dubte «perquè té contracte» i, a més, va reconèixer que l'octubre passat va tenir contactes amb el representant del francès Antoine Griezmann, actual jugador de l'Atlètic de Madrid. En una entrevista a RAC1, el mandatari blaugrana va repassar l'actualitat blaugrana després del doblet (Lliga i Copa) i va parlar del possible fitxatge del francès. «No parlem de jugadors d'altres equips. Estem fent anàlisi per a la temporada que ve i quins jugadors entraran i sortiran. Això ara no està damunt de la taula. En les passades vacances vaig veure Griezmann, perquè et trobes jugadors a les Balears. Ja vaig explicar en el seu dia que em vaig veure amb el seu representant a l'octubre. Si algú vol especular, que especuli. Són trobades...», va dir. El president blaugrana va negar cap contacte amb l'Atlètic. «Amb Enrique Cerezo i Miguel Ángel Gil parlem de moltes coses, però no concretament d'això (suposat fitxatge de Griezmann). La relació que tenim amb l'Atlètic és molt bona, però no hem parlat de jugadors, i menys de futbolistes que estiguin jugant en altres clubs», va concloure.

Malgrat la sequera blaugrana a la Lliga de Campions els últims anys, per a Bartomeu «encara hi ha temps perquè Messi en guanyi una, dues o tres Champions fins que es retiri».