L'anònim trentè aniversari de l'ascens del Valvi Girona a l'ACB

L'arxiu municipal té un interessant servei d'«Efemèrides de Girona del dia» que, cada matí a primera hora, envia per mail els fets més rellevants que van passar en aquella data concreta a la ciutat. Ahir, 7 de maig, a més de recordar que en aquesta data de l´any 2002 va morir el compositor Xavier Monsalvatge o que el 1895 es va començar a enderrocar la muralla del Mercadal, les efemèrides de l´arxiu revelaven que feia 30 anys de l´ascens del Valvi a l´ACB. Una gesta que va suposar un salt endavant en l´esport professional a la ciutat que ara, una dècada més tard de l´esfondrament de l´Aksavayu, i amb Girona bolcada en el futbol o, parlant de bàsquet, en el gran creixement de l´Uni en femení, ha passat desapercebuda en el seu trentè aniversari.

Un dels primers a reaccionar a les efemèrides de l'arxiu va ser el regidor cupaire de l'Ajuntament Lluc Salellas, amb un tuit on lligava la nostàlgia de les tardes de bàsquet, amb els problemes finals amb Akas­vayu i l'actual moment dolç del femení amb l'Uni. «Avui fa 30 anys que el Valvi Girona derrotava el Cajamadrid i pujava a 1a divisió de bàsquet masculí. Tardes intenses al pavelló de Palau, primer, i tot seguit a Fontajau perquè l'especulació s'endugués finalment el projecte. Avui, per sort, el bàsquet femení n'ha pres el relleu», escrivia Salellas que, aquell maig del 1998, tenia tot just 3 anys i, per edat, no pot recordar com jugava l'actual delegat territorial d'Esports de la Generalitat a Girona, Pep Pujols, que aquell dia era a la pista. Pujols era el capità del Valvi que va aconseguir pujar a l'ACB derrotant un Cajamadrid en un play-off a tres partits que va començar amb derrota a Palau. Els gironins, però, van guanyar a Villalba en el segon partit per acabar assolint l'ascens en el tercer i últim amb un pavelló de Palau al límit de la seva capacitat. «Va ser una fita històrica, no s'havia aconseguit arribar mai a l'ACB i aquell ascens va provocar que molta gent, hi entengués o no, s'acostés al bàsquet per veure l'espectacle, igual com passa ara amb l'Uni, que molta gent que no ha vist mai bàsquet femení va a Fontajau i hi torna perquè li agrada el que veu», reflexiona Pujols que, però, entén que la falta d'un club masculí referent ha provocat que el trentè aniversari hagi passat desapercebut a la ciutat. «En el vintè aniversari es va fer una festa, però llavors encara el club estava actiu i era més fàcil», apunta Pep Pujols que, amb festa o sense, recorda bé com un club modest, que jugava pràcticament tots els partits amb només sis jugadors, va pujar a l´elit derrotant un «Cajamadrid que tenia molt més pressupost que nosaltres, jugadors experimentats com els americans o Ansa i altres que acabarien sent molt importants en el bàsquet com Orenga, Llorente o Quique Villalobos». El Valvi, amb Gig Sims jugant infiltrat i Manolo Álvarez, va aconseguir derrotar-los i pujar a l´ACB. Es recordi o no, l´equip entrenat per Guifré Gol amb Joan Montes, Manolo Álvarez, Epi I, Jimmy Wright, Gig Sims, Pep Pujols, Micki de los Aires, Alberto Díaz, Joan Guisset i Àlex Portas va fer història el 7 de maig de 1988.