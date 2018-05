L'Astralpool Sabadell s'acomiada d'Europa a Hongria davant l'actual campió

L'Astralpool Sabadell tanca aquest dimecres (18.30 hores) a Szolnok (Hongria) la seva participació en la fase preliminar de la Lliga de Campions de waterpolo a la piscina del campió d'Europa, el Szolnoki VSK, amb l'únic objectiu de competir davant un dels grans del continent.

No hi haurà res en joc a la piscina hongaresa ja que difícilment els actuals campions podran millorar la seva tercera posició, llevat de sorpresa majúscula a Eger on el segon classificat rep el sisè, l'Steaua Bucarest.

Els sabadellencs, penúltims del grup B, volen deixar una bona sensació i preparar de pas les semifinals de la lliga espanyola que a partir de diumenge disputaran contra el CN Terrassa.

L'equip de Salvador 'Chava' Gómez posarà davant els hongaresos punt final a la seva presència en un torneig en el qual ha sumat sol tres triomfs, després de tardar massa temps a trobar el ritme de competició després de tretze anys sense jugar-la.

El Szolnoki no ha realitzat una gran competició, perdent fins a quatre partits i cedint al Eger la condició de millor equip hongarès de la fase preliminar.

A Sabadell, els hongaresos es van exhibir (5-16) amb una gran actuació de Milan Aleksic i Andrija Prlainovic, amb quatre gols cadascun. Aquell dia, Javier Gorria, va estar al mateix nivell que els dos jugadors serbis marcant també quatre gols.

Els sabadellencs s'exigeixen un bon partit en defensa, un dels seus punts fluixos al llarg de tot el torneig, davant un rival que buscarà un resultat ampli per acabar la fase preliminar amb bones sensacions amb vista a defensar el seu títol a la Final a Vuit de Gènova (Itàlia).

Pro Recco, Eger, Szolnoki i Spandau 04 Berlín ja estan classificats, en aquest ordre, per a la Final a Vuit, i difícilment hi haurà cap variació quant a les posicions que ocupen.

A priori, el partit més igualat de l'última jornada del grup B serà el que jugaran (19.30 hores) a Berlín l'Spandau 04 i el Jadran Carine montenegrí. El líder, el Pro Recco italià, visita (20.30 hores) a Holanda el cuer, l'AZC Alphen, mentre que l'Eger rep (18.30 hores) l'Steaua Bucarest.