Llagostera i Olot: guanyar i no dependre de tercers

Guanyar i no dependre de tercers. Això és el que han de fer diumenge el Llagostera i l´Olot per garantir-se la permanència a Segona B en una última jornada de lliga que es preveu d´infart. Els dos equips gironins, que arriben al partit definitiu fora dels llocs de descens, depenen d´ells mateixos per no haver de patir pels resultats dels altres tres rivals. En joc, evitar els dos llocs de descens directe que encara falten per adjudicar i el mal menor de la promoció. Segons un estudi de Cristian Garcia publicat ahir al seu compte de Twitter (@somdelhospi), hi ha 243 combinacions de resultats diferents. I una setantena deixarien les coses tal i com estan ara, amb els dos equips gironins salvats.

L´Olot, amb 42 punts, és el qui, a priori, s´enfronta al rival més potent: un Elx instal·lat a la segona posició, amb els mateixos punts que el Vila-real B (62), que també necessitarà guanyar per mantenir aquest avantatge en el play-off. Tampoc ho tindran fàcil, però, l´Atlètic Balears i el Saguntí, que reben l´Ebre (cinquè) i el Cornellà (quart), en plena pugna per l´últim bitllet que queda per la fase d´ascens a Segona A. El Llagostera, que visita l´Hèrcules, i el Formentera, que juga a Peralada, són els únics que tindran adversaris que ja ho han fet tot a la lliga. El filial del Girona, en tot cas, té a les mans fer un cop de mà als altres dos equips gironins de la categoria si és capaç de frenar els eivissencs.

L´Elx arribarà a Olot en un bon moment. Acumula deu jornades sense perdre, des de l´arribada de Pacheta, el tercer tècnic d´una temporada que va començar Vicente Mir i va continuar amb Josico Moreno abans del fitxatge de l´exjugador de l´Espanyol. Els alacantins s´han convertir en un rival dur de doblegar, amb quatre triomfs i sis empats acumulats. Disposen d´una plantilla plena de veterans experimentats en categories superiors com Jose Juan (porter del Lugo l´any del no ascens del Girona), Nino, l´exdavanter del Girona Benja, Edu Albácar o l´ex del Sabadell i del Palamós, entre d´altres, Collantes. L´Elx té garantit jugar el play-off. No pot ser primer, però sí que, empatat amb el Vila-real B, necessita el triomf per mantenir-se segon.

Per la seva banda el Llagostera es trobarà un Hèrcules que fa tres partits que no guanya i que, una temporada més, no ha complert les expectatives que tenia a l´inici del curs: lluitar per retornar al futbol professional. Els alacantins tenen a la plantilla l´exjugador del Girona Chechu Flores, un dels homes més estimats al Rico Pérez, i el fill de Tito Vilanova, Adrià, que no ha tingut gaires oportunitats. A la primera volta l´Hèrcules va guanyar 0-1 a Llagostera. Els blaugrana tindran les baixes d´Eizmendi i Esteban, sancionats per acumulació de targetes, per afrontar un duel transcendental.

L´última jornada de Segona B, prevista per diumenge a les 18h en horari unificat, també servirà per acabar de perfilar els equips que optaran a l´ascens. De moment hi ha classificats pel play-off 12 equips de 16: Majadahonda, Fabril i Fuenlabrada (grup 1); Mirandés, Sporting B i Reial Societat B (grup 2), Mallorca, Elx i Vila-real B (grup 3) i Cartagena, Marbella i Múrcia (grup 4).