A manca de dues jornades per acabar el campionat l'OK Lliga, els diferents equips es comencen a moure de cara a la propera temporada i, per exemple, aquest matí el Lloret Vila Esportiva ha anunciat la marxa del seu fins ara entrenador, Manolo Barceló. El veterà tècnic dels lloretencs ha acceptat una oferta per entrenar el Trissino italià i el seu lloc a la banqueta selvatana l'ocuparà el tècnic de Maçanet de la Selva, Josep Codina.