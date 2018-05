Barceló canvia el Lloret pel Trissino

A manca de dues jornades per acabar el campionat l'OK Lliga, els diferents equips es comencen a moure de cara a la propera temporada i, per exemple, aquest matí el Lloret Vila Esportiva ha anunciat la marxa del seu fins ara entrenador, Manolo Barceló. El veterà tècnic dels lloretencs ha acceptat una oferta per entrenar el Trissino italià i el seu lloc a la banqueta selvatana l'ocuparà el tècnic de Maçanet de la Selva, Josep Codina, que fins ara estava al Cassanenc a Primera Catalana.

«La proposta que em va fer el Trissino és impressionant; sé que m'espera una tasca difícil, però estic disposat a acceptar el repte. Estic molt motivat i arribaré al meu nou club amb moltes ganes de treballar», declarava el mateix Barceló a la plana web del club italià. L'entrenador té clar, però, que el primer objectiu serà «adaptar les meves idees sobre hoquei als jugadors». Abans d'emprendre l'aventura italiana, Barceló afrontarà els dos darrers partits de l'OK Lliga amb el Lloret. Aquest cap de setmana la competició s'atura. I es reprendrà el dia 19 amb el derbi contra el Citylift Girona (20.30), que li servirà de comiat davant l'afició, per acabar vuit dies després, el diumenge 27 (18.00) a Igualada. Ahir també es va saber que Marc Grau marxa al Noia.