Barrera se salva amb el Granollers després de deixar el Palamós al desembre

Sensacions contraposades iagredolces; feliç per la salvació del seu equip, però al mateix temps amb un punt de tristesa per veure com el seu exequip, el Palamós se'n va cap a la 1a Catalana. El desig de Narcís Barrera que explicava a finals del febrer al Diari de Girona: «tant de bo Granollers i Palamós se salvin», no s'ha acabat de complir o, si més no, s'ha complert a mitges. El torderenc desitjava una doble salvació, la del seu actual club i la del Palamós, amb qui va començar la Lliga però d'on va ser acomiadat a finals d'any en plena crisi de resultats i d'una revolució en forma de baixes. La derrota al Prat (3-2) enviava el Palamós a 1a Catalana mentre el Granollers se salvava a Figueres (0-1).