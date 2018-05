Bea Sánchez reforça el joc interior de l'Uni

La setmana passada, en una roda de premsa en què es va haver d'aturar perquè li queien les llàgrimes, Bea Sánchez va fer públic que deixava l'Uni Ferrol. En el club gallec, la pivot andalusa hi ha jugat sis temporades, creixent de manera vertiginosa per passar de ser una jugadora que alternava la Lliga Femenina-2 amb la màxima categoria, a campiona d'Europa el 2016 amb la selecció espanyola absoluta i en una de les estatals de referència a la lliga.

La jugadora espanyola més valorada de LF1 fa dues temporades, i la segona en aquesta rere la seva companya María Araujo, en dos anys en què Ferrol ha disputat la Copa i els play-off acabant només per darrere d'Avenida i Spar Citylif Girona. En el seu comiat del club gallec, Bea Sánchez va explicar que «Ferrol té i sempre tindrà un lloc en el meu cor, però he decidit emprendre un altre camí». Un camí que passa per Girona perquè la propera temporada Bea Sánchez reforçarà el joc interior de l'Uni i es converteix en el segon fitxatge del club de Fontajau després del de l'aler nord-americana Keisha Hampton

Amb 11 punts i 7 rebots per partit a Ferrol, Bea Sánchez ha estat la segona jugadora estatal més valorada de Lliga Femenina-1 presentant la seva candidatura a jugar el Mundial d'aquest estiu i a fer el salt a un club més potent que Uni Ferrol. El primer objectiu depèn de Lucas Mondelo, seleccionador espanyol, però el tècnic de l'Hospitalet ja va comptar amb Bea Sánchez en el darrer campionat d'Europa en què Espanya va aconseguir la medalla d'or; en canvi el salt a un equip que lluiti per títols i jugui competició europea el té assegurat. Bea Sánchez jugarà la propera temprada a l'Spar Citylift Girona que, de moment, té assegurades a la plantilla Núria Martínez, Rosó Buch, Keisha Hampton, Bea Sánchez i Nadia Colhado a l'espera del que acabi passant amb Helena Oma, que va allargar un any més el seu contracte amb l'Uni abans de marxar cedida al Cadí La Seu a mitjan temporada passada.

Bea Sánchez i Nadia Colhado seran dues peces d'un joc interior on ja no hi haurà ni Shante Evans ni Kristina Alminatie ni, segurament, Astou Traoré. La idea de l'Uni és completar la rotació per interior amb una «quatre» europea que ocupi el lloc de Shante Evans que, tot i ser nord-americana, té passaport eslovè. La quarta interior podria ser una jugadora cotonou, Traoré o una altra, que només jugués la lliga perquè a l'Eurocup les dues places d'extracomunitàries les ocuparan Colhado i Hampton que, tot i que en principi arriba per jugar de «tres», té suficient físic per jugar de fals pivot en moltes situacions de partit. En el joc exterior, l'Uni està pendent del fitxatge d'una base molt experimentada per ajudar Núria Martínez en la direcció de l'equip, en la plaça que aquest curs ha ocupat l'australiana Nicole Romeo, i acaba de completar les posicions de «dos» i de «tres» on Rosó Buch i la mateixa Keisha Hampton tenen un lloc assegurat. La intenció de l'Spar CiCitylift Girona també es guardar llocs lliures a l'equip perquè gent del júnior, ara disputant el campionat d'Espanya a Huelva, o del GEIEG tinguin l'opció d'entrar en la dinàmica del primer equip.

Bea Sánchez (28 anys i 1,98) va començar a jugar al CB Portuense, del Puerto de Santa María a Cadis, per fer el salt a Canàries ja com a sènior jugant dues temporades a Lliga Femenina-2 amb el Cajanarias, d'allà va saltar a l'Avilés i després al Ferrol, en la seva primera temporada, on va jugar dues temporades més a LF-2, abans de marxar al Bembibre amb qui aconseguiria l'ascens a Lliga Femenina-1. Després de jugar dues temporades al club del Bierzo, la darrera ja a la LF-1, Bea Sánchez torna a baixar a la segona divisió del bàsquet estatal per començar una segona etapa de cinc anys a Ferrol. Allà va aconseguir l'ascens a la primera oportunitat i amb Lino López de tècnic, ha crescut fins a convertir-se en una de les millors pivots del bàsquet espanyol. Una progressió que ara seguirà a Girona.