El Bordils compta que el tècnic Sergi Catarain continuarà a la banqueta

El Bordils compta amb el tècnic Sergi Catarain per seguir dirigint l'equip la propera temporada, si no hi ha un accident catastròfic, a Divisió d'Honor Plata. «Ha fet una molt bona feina, hi ha dedicat moltes hores i la idea és que continuï. De fet, amb ell ja hem anat parlant durant tot l'any de com podem fer l'equip del curs que ve, tot i que serà a partir de la permanència matemàtica quan ho tractarem tot més a fons», va explicar ahir el coordinador Jesús Mach, que va voler subratllar que des del club se senten «orgullosos» de la gesta que està a punt de concretar el primer equip: garantir-se la continuïtat a la segona categoria de l'handbol espanyol per cinquena temporada seguida.

El partit de dissabte al Blanc-i-Verd (19.00) és determinant. Amb un punt el Bordils en fa prou per celebrar la permanència, i després dels patiments que hi ha hagut aquest curs, «els jugadors són conscients que tot i que el partit amb el Covadonga serà molt difícil, és la nostra oportunitat». Els asturians arriben amb tres punts menys, quan només n'hi ha quatre en joc, marcant el primer lloc de descens. Lanzarote i Madrid ja no poden atrapar en cap cas els gironins. Amb un triomf o un empat, hi haurà festa grossa a Bordils dissabte a quarts de nou del vespre.

Mach va recordar que «altres temporades, amb 25 punts, com tenim ara, ja estaríem salvats de faria dies. Aquest any la igualtat ha sigut màxima i arribem a la penúltima jornada encara patint. No ens podem refiar, però també és veritat que passem per un bon moment de joc, tant en atac com en defensa, i el vestidor està plenament mentalitzat del que s'hi juga». El Bordils, de fet, ha jugat finals tota la temporada. La ratxa de quatre derrotes seguides que va encaixar de sortida van enfonsar-lo al pou de la classificació «però la plantilla va estar unida, va confiar en l'entrenador i va saber reaccionar». Ara només falta fer el darrer pas per garantir una sisena temporada a Plata al Bordils, un modest plenament consolidat a la categoria.

Catarain va arribar al Bordils aquesta temporada per complir una difícil missió: rellevar un històric com Pau Campos a la banqueta. I se n'ha sortit a pesar del mal inici, de la marxa de jugadors importants com Dalmau Huix i de les lesions d'homes de nivell com Farrerons.