L'afició de l'Olot es mobilitza per la final contra l'Elx

Els Almogàvers Garrotxins, La Grada UE Olot i el propi club uneixen les forces per celebrar una prèvia de gala abans del duel a caixa o faixa d'aquest diumenge contra l'Elx (18h). Es farà un dinar popular al local dels Almogàvers (Morrot) i a partir de les 16h, la festa seguirà a l'esplanada de l'Estadi amb la Fan Zone de la Marea Vermella. L'equip de Raúl Garrido arriba a l'última jornada de la lliga de Segona B depenent d'ell mateix per salvar-se, però per evitar dependre de tercers, necessita guanyar el segon classificat, que s'hi juga mantenir aquesta posició de privilegi de cara als "play-off" d'ascens.

Des de l'Olot s'ha fet una nova crida a l'afició per tal que el camp Municipal presenti la millor entrada de la temporada, en una cita clau per al club. En l'anterior partit com a local els garrotxins van derrotar el València Mestalla davant d'un miler de seguidors. L'Olot es juga la permanència amb quatre equips més: Llagostera, Atlètic Balears, Formentera i Saguntí. De tots aquests, dos se salvaran, un haurà de fer la promoció per no descendir com a mal menor, i dos més baixaran a Tercera divisió.