Mantenir la imbatibilitat, el principal objectiu del Barça contra el Vila-real

El Barça rep aquest vespre el Vila-real (20.00, beIN), encara amb el recent Clàssic amb el Reial Madrid en ment, i amb l'únic objectiu de sumar una jornada més sense perdre per acabar invicte el campionat, cosa que no ha fet cap equip mai en la història en l'actual format de vint equips. De la seva banda, els visitants pretenen tancar el seu accés a Europa.

El xoc es va ajornar per la disputa dels blaugrana de la final de la Copa del Rei contra el Sevilla el passat mes d'abril i els homes d'Ernesto Valverde rebran el primer passadís de campió, després de la negativa de Reial Madrid a fer-ho diumenge passat al Camp Nou.

Després d'aconseguir el doblet (Lliga i Copa) i celebrar-ho pels carrers de la ciutat, les últimes setmanes de competició haurien de ser un tràmit per al Barça. No obstant això, l'objectiu de completar les 38 jornades de Lliga sense haver cedit ni una sola derrota és massa llaminer per deixar-lo escapar, ja que l'equip català està a només 270 minuts d'aconseguir-ho.

Tot i això, el desgast en el Clàssic, un partit ple de tensió, de polèmica arbitral i que el Barcelona va haver de jugar durant 45 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Sergi Roberto, condicionarà l'alineació que tregui Ernesto Valverde. El tècnic extremeny no podrà comptar, lògicament, amb el futbolista català per sanció, per la qual cosa el seu lloc al lateral dret serà ben segur que per al portuguès Semedo.

Però aquest no serà l'únic canvi en la defensa. Digne podria rellevar Jordi Alba en l'altre lateral i Vermaelen donar descans a Piqué. Umtiti, amb molèsties al genoll esquerre, està descartat i el seu lloc el podria ocupar Yerry Mina. Les molèsties musculars que Iniesta arrossega des de fa dies el faran caure de l'onze, la qual cosa podria provocar que Valverde recuperi el 4-3-3 i inclogui a l'equip titular Dembélé per formar triplet atacant amb Messi i Luis Suárez.



Europa, en el punt de mira

De la seva banda, el Vila-real intentarà certificar la seva classificació per disputar la temporada vinent competició europea de forma definitiva, sempre que aconsegueixi guanyar o puntuar al Camp Nou. Els castellonencs assegurarien així la setena plaça de la taula classificatòria amb un triomf en superar en vuit punts el Getafe, un dels seus perseguidors en aquesta lluita, encara que una altra opció per confirmar-la passaria per sumar un empat, sempre que el Sevilla perdi amb el Reial Madrid, que també juga el partit ajornat. El Vila-real arribarà al Camp Nou amb l'absència dels habituals Bruno Soriano i Ruben Semedo, baixes a les quals se'ls suma aquesta vegada la del defensa Antonio Rukavina, sancionat.