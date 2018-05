Arda Turan, sancionat amb 16 partits per agressió, amenaces i insults a un àrbitre

El futbolista turc de l'Istanbul Basaksehir Arda Turan ha estat sancionat aquest dijous amb 16 partits. El jugador va agredir, insultar i amenaçar un jutge de línia durant la trobada que va enfrontar al seu equip davant el Sivasspor divendres passat.

L'exjugador de l'Atlètic de Madrid i FC Barcelona es va dirigir cap al col·legiat quan va rebre una falta d'un contrari no assenyalada just després que el conjunt rival empatés a un el xoc en el minut 92.

El jugador otomà va ser expulsat immediatament. Després de veure l'acció repetida, la Federació va decidir castigar el migcampista amb 10 partits per propinar una empenta a l'àrbitre, tres per insults i altres tres per amenaces.

A més, la Federació Turca de Futbol va sancionar al jugador amb una multa econòmica propera als 8.000 euros pels incidents. El punt obtingut en aquest partit situa l'equip d' Arda Turan a tres punts del líder actual de la competició, el Galatasaray, a falta de dues jornades per al final.