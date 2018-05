El Barça destrossa el Vila-real per mantenir-se invicte

No n'hi ha prou de guanyar la Lliga. Un títol és un títol i cal celebrar-lo com es mereix, però si per postres es pot posar la cirereta tot acabant el curs invicte, molt millor. Aquest és el repte que s'ha proposat el Barça d'aquí al final del campionat: no perdre. I ho està demostrant. Quan d'altres equips haurien abaixat els braços i aixecat el peu de l'accelerador, els d'Ernesto Valverde continuen a la seva, sumant punts i no deixant-se sorprendre per ningú. Si diumenge s'empatava amb el Reial Madrid en un exercici d'heroïcitat, ahir li va tocar el rebre al Vila-real, que va ser víctima de la inspiració blaugrana. Amb una part n'hi va haver prou per deixar el matx vist per a sentència; Sansone hi va posar certa emoció i Cillessen, anit titular, va evitar que els visitants s'acostessin perillosament. Fins que va aparèixer Dembélé, que va rubricar la golejada.

Sense el lesionat Umtiti ni el sancionat Sergi Roberto, Valverde va dissenyar un onze amb algunes cares noves. No hi era Luis Suárez a dalt, Vermaelen jugava d'inici i Dembélé i Coutinho acompanyaven Messi en atac. Tot i aquesta petita revolució, l'engranatge va funcionar de bon principi. Va anar per feina el Barça, que ja manava per 2-0 passat el quart d'hora. Coutinho obria la llauna en aprofitar un mal refús d'Asenjo per fer el primer i Paulinho va rematar a plaer una centrada de Digne per anotar el segon. Messi va signar el que semblava la sentència al descans; un gol que l'acosta encara més a una nova Bota d'Or. Però al segon acte, el Vila-real es va estirar. Sansone va marcar de rebot i no en van caure més per la inspiració de Cillessen. Al tram final, una gran jugada de Rakitic la va rubricar Dembélé, qui va deixar el millor gol per al final. Eslàlom des del mig del camp i xut picat per fer el 5-1 definitiu.