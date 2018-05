El GP d'Espanya escalfa motors des d'avui al Circuit

El Campionat del Món de Fórmula 1 ja està preparat per engegar la cinquena cita del calendari, que tindrà lloc fins diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya. Abans de trepitjar l'accelerador, els monoplaça descansaran avui a un pàdoc tenyit dels diferents colors de les escuderies mundialistes. Els pilots, en canvi, tot i no sortir a pista tindran l'agenda ocupada amb diferents activitats que els acostaran a tots els aficionats.

A partir de les 16.00 h, l'escenari de la Fan Zone, situat darrere de la Tribuna Principal, anirà acollint tots els participants de la categoria reina. Allà tindrà lloc la signatura d'autògrafs, fins a les 18.00 h. Una oportunitat única per tenir les estrelles del Mundial més a prop que mai i compartir moments especials per al record. Com de costum, el Pit Walk (16.00 – 18.30 h) permetrà passejar pel carrer dels boxs i contemplar els monoplaça abans que comencin a rodar.

Paral·lelament a aquestes dues activitats, hi haurà una exhibició de kàrting a la recta principal del Circuit, amb nens del programa Open RACC, per potenciar la base de l'automobilisme. Les joves promeses demostraran les seves habilitats. També avui alguns pilots compareixeran en roda de premsa per oferir les seves sensacions prèvies a un cap de setmana que es presenta molt igualat i emocionant.