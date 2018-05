El GEiEG Uni es classifica per als quarts de final de l'estatal

El júnior del Citylift GEiEG Uni jugarà aquest migdia els quarts de final del Campionat d'Espanya de Huelva. Les gironines s'enfrontaran al Celta després que ahir derrotessin el Mutilbasket navarrès per 66-54 en vuitens de final. Les gallegues del Celta varen deixar fora un altre equip gallec: l'Ensino de Lugo per un clar 88-60. Ahir, les gironines, que entrena Eloy Acedo, es varen desfer de les navarreses en un partit que no es va decidir fins al darrer quart (47-44, al final del tercer). Per part del Citylift GEiEG Uni Girona van jugar Juvanteny, Reñe, Sirbikyte (3), Torroella (23), Nualart (4), Martín (8), Soler (13), Casals, Moya (8), Castillo (3) i Cisse (4).