L'Hèrcules té les baixes de Carlos Fernández i Samuel per rebre el Llagostera

L'Hèrcules té les baixes del central Samuel i del davanter Carlos Fernández per rebre diumenge el Llagostera en el darrer partit de lliga. El primer, per acumulació de targetes, i el segon, per lesió. Per als alacantins serà un trist final de temporada, sense res en joc, descartats una vegada més de la pugna per tornar a Segona A. És clar que encara pot ser més dur per als blaugrana, que s'hi juguen la permanència. El Llagostera està obligat a guanyar per no dependre de tercers contra un rival que a la primera volta es va imposar per la mínima (0-1) al Municipal.

Un exemple de com viu l'Hèrcules el partit el va posar ahir l'extrem José Fran Agulló, admetent que té ganes que s'acabi la temporada, ja que segons va indicar ha estat dolenta tant en l'aspecte col·lectiu com en l'individual. «No recordo cap any així», es va lamentar el futbolista de Santa Pola. «Tenim ganes que s'acabi això però hem de fer-ho de la millor manera possible», va afegir.