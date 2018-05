Quatre partits de sanció per a Sergi Roberto

El barcelonista Sergi Roberto ha estat suspès amb quatre partits arran del veredicte que va emetre ahir el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol, en relació amb la seva expulsió diumenge passat durant el duel amb el Reial Madrid al Camp Nou. Disconforme amb aquesta decisió, el FC Barcelona presentarà al·legacions per intentar que el càstig quedi reduït. Un dels arguments que hi afegeix és que la vermella a Sergi Roberto és semblant a la que va veure Damián Suárez, del Getafe, per un cop a Stuani, del Girona. A Suárez li va caure només un partit. A més, es tracta del mateix àrbitre, el canari Hernández Hernández, que va presentar dos arguments molt semblants a l'acta.