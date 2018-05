Retrobament amb molt en joc

Jordi Xumetra s'està abonant als finals de temporada d'emocions fortes. La bala de l'Estartit, ara a l'Olot, es juga la permanència a Segona B amb els garrotxins aquest diumenge contra l'Elx, precisament l'equip amb el qual el 2013 va pujar a Primera Divisió. I tot plegat, només una temporada després que aconseguís la permanència a Segona A amb el Saragossa a Montilivi mentre el Girona celebrava l'ascens a la màxima categoria per primer cop a la història. «El futbol és capriciós», apunta l'extrem amb un somriure. L'any passat, en aquella penúltima jornada de Segona A, l'empat a zero va satisfer-lo per partida doble. Ara espera que aquesta temporada passi el mateix amb l'Olot i l'Elx, «el club on em vaig fer com a jugador d'elit», on va anar quan va tancar la seva etapa al Girona.

Hi va estar tres temporades, convertint-se en un ídol de l'afició i culminant-ho amb l'ascens a Primera, tot i que la següent campanya va decidir fitxar pel Llevant, que també militava a l'elit. Xumetra té clar que «depenem de nosaltres, o sigui que si fem la nostra feina, guanyar, ens salvarem». Això sí, també espera que l'Elx pugi a Segona A en la promoció, tot i que haurà de superar tres eliminatòries perquè ja no pot atrapar al líder, el Mallorca, que disputarà la directa. «He parlat amb gent d'allà que conec i em diuen que estan tranquils, que ja estan pensant més en la promoció que en la lliga, i que potser tindran minuts els jugadors menys habituals», apunta. Amb tot, l'Elx serà un rival molt perillós: «Tenen molt potencial ofensiu, et poden fer gol amb ben poc, i a més porten 1o partits sense perdre des de l'arribada del nou tècnic, Pacheta».

Al Martínez Valero, Xumetra hi va deixar «molts amics» i recorda que «la gent em va demostrar el seu afecte. També s'hi va consolidar com a jugador d'elit, després de destapar-se amb el Girona, amb el qual va ascendir de Tercera a Segona A en només dues temporades. Amb l'Elx va pujar a Primera el 2013, en una temporada «rodona» que només va tenir un però: «La celebració de l'ascens la vam fer en un hotel d'Almeria, i aquestes coses sempre són més maques de viure sobre la gespa», recorda. Els alacantins anaven líders destacats i a tres jornades del final van cantar victòria. Però ho van fer gràcies a l'empat de l'Alcorcón al Miniestadi contra el Barça B, un dia abans que l'equip que dirigia Fran Escribá jugués als Juegos del Mediterráneo.

Cinc anys després el panorama ha canviat força. Xumetra va marxar al Llevant i d'allà al Saragossa, a Segona. L'estiu passat es va desvincular del conjunt aragonès i en el mercat d'hivern, aprofitant que s'havia instal·lat a viure a Olot, la ciutat de la seva dona, va acceptar l'oferta garrotxina. I està plenament convençut que pot ser un projecte guanyador, tot i que per aconseguir-ho, cal superar l'examen d'aquest cap de setmana.

Xumetra destaca que hi ha «un vestidor casolà i humà» i ha quedat meravellat «per la passió futbolera» que hi ha a Olot. Segons ell, «des que va arribar Raúl Garrido hi ha les bases per fer un projecte engrescador el curs que ve, i per això necessitem salvar-nos». En aquest sentit el futbolista gironí afegeix que «hem fet una segona volta amb números de play-off però hi havia un dèficit de punts molt important de la primera». L'extrem ha aconseguit quatre ascensos (a Segona B amb Espanyol B i Girona; a Segona A amb el Girona i a Primera amb l'Elx), i ha patit un descens, a Segona amb el Llevant.