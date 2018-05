El Vila-real té un principi d'acord per fitxar Gerard Moreno (Espanyol)

El Vila-real ha arribat a un principi d'acord amb el davanter de l'Espanyol Gerard Moreno perquè jugui en el club groc la temporada que ve, segons va avançar RAC-1. Des de l'RCDE Stadium, de tota manera, no rebaixaran el preu de la clàusula de rescissió -40 milions d'euros fins al 30 de juny i 50 a partir de l'1 de juliol-. El Vila-real, no obstant això, ostenta per contracte el 50 per cent dels drets econòmics del futbolista en cas d'un hipotètic traspàs, per la qual cosa abonant únicament 20 milions podria endur-se els serveis del davanter de l'Espanyol.