Garrido diu que l'Olot sortirà a fer un gol «aviat»

Raúl Garrido, entrenador de l'Olot, confia que la il·lusió i el compromís de l'equip siguin suficients per guanyar l'Elx aquest diumenge i mantenir-se a la Segona Divisió B. Garrido, ahir, va indicar que ara com ara el que més el preocupa és el terreny de joc, el qual ha patit una setmana continuada de pluges i està previst que demà, 24 hores abans del partit, plogui amb intensitat. També va demanar que l'afició acompanyi l'equip i va confiar en el fet que diumenge a les 18 hores l'estadi estigui ple.

Pel que fa a la resta dels elements que envolten el partit més transcendental de l'Olot en anys, Garrido es va mostrar tranquil i convençut que els seus homes ho faran bé i superaran l'Elx. Va apuntar que l'equip «està preparat física, tàctica i mentalment», que en els darrers partits han demostrat «prou maduresa per superar moments de tensió» i que les baixes no són significatives.

Preguntat per les primes a tercers, va respondre que sempre n'hi ha hagut, però, segons ell, «quan algú es juga el seu orgull, la seva passió, el seu futur i el compromís amb la seva gent, per moltes primes que hi hagi perquè una cosa no passi, passa perquè el compromís amb els altres i amb un mateix és molt superior a qualsevol prima». L'Olot pugna amb el Llagostera, el Balears, el Formentera i el Saguntí per evitar dues places de descens directe a Tercera i una, com a mal menor, que obliga a jugar una eliminatòria per evitar baixar de categoria.

Garrido va assenyalar la necessitat «de marcar primer i aviat» per tal de demostrar la voluntat de victòria de l'equip i va apuntar que el rival ha de notar que «anem a totes i no estem per tonteries». Va acabar tot dient que han fet el que fan en qualsevol setmana de la temporada, perquè per aconseguir uns objectius normals s'ha d'estar dins de la normalitat.

«És una situació de tensió, perquè la responsabilitat de mantenir aquest club, on es mereix, ens responsabilitza. Estem en tensió a l'espera que la permanència del club a Segona B es produeixi i alhora tenim molta confiança. Estem preparats i convençuts i amb aquesta il·lusió sortirem el diumenge al camp», va apuntar. Preguntat per què l'inquieta de l'Elx, el rival de diumenge, que es jugarà conservar la seva segona posició, i que fa 10 partits que no perd, va destacar que «és millor no centrar-se en ells, perquè no sabem el que faran. L'important és que nosaltres sabem com hem de sortir».

Els garrotxins tindran la baixa de Micaló, sancionat per acumulació de targetes. Preguntat Garrido per l'aspecte emocional d'una final com la de diumenge, va detallar que «ja fa diferents setmanes que diem que l'important és gestionar les emocions i que en aquesta situació de tensió i de molta igualtat jo crec que l'equip que estigui més tranquil i més serè i que aquestes emocions les porti més controlades, aconseguirà el seu objectiu. En el darrer partit que vàrem jugar a casa, ho vàrem fer i sí que es veritat que hi van haver minuts de nervis, però al final vàrem fer d'equip madur». L'entrenador, tot i l'amenaça de mal temps, va insistir en la importància d'omplir el camp.