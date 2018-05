Laia Palau: la jugadora que «fa més bones les companyes» arriba a Girona

Toni Delgado és un periodista i escriptor de L'Hospitalet de Llobregat que centra gran part de la seva producció en el bàsquet femení. És l'autor de la biografia de Marta Fernández, Volando con los pies en el suelo, i alimenta un blog referent amb entrevistes a jugadores que sempre van una mica més enllà de la simple fredor de les victòries i les derrotes. Ahir, just després que l'Spar Citylift Girona fes públic el fitxatge de Laia Palau, Delgado va escriure en el seu compte de Twitter que l'arribada de la base barcelonina a Fontajau era la «notícia més important per a la Lliga Femenina des del 2012, quan el Ros Casares anunciava que deixava de competir».

Es podrà dir que el comentari de Delgado és una exageració d'un fanàtic del bàsquet femení, però el ràpid ressò que va tenir ahir a les xarxes socials el fitxatge per l'Uni d'una de les millors jugadores catalanes de la història demostra que no va desencaminat. Palau s'afegirà a noms com Rosó Buch, Núria Martínez, Nadia Colhado, Helena Oma, Keisha Hampton i Bea Sánchez en una plantilla que, a banda de «fer el salt endavant» que anhela el president Cayetano Pérez, demostra que Girona s'ha convertit en una plaça forta del bàsquet femení català, estatal i europeu. «Laia Palau no necessita presentació, és una jugadora que no necessita anotar per ser decisiva perquè ella és una peça d'equip, que si algun detall la defineix és la capacitat per fer més bones les seves companyes», va explicar ahir Pere Puig, director esportiu de l'Spar Citylift Girona, sobre un fitxatge que la gent de l'Uni ha estat treballant, a cop de parlar molt amb Palau, en els últims mesos. A punt de fer 39 anys, els farà el pròxim setembre quan encara no hagi començat la nova temporada, Laia Palau ha firmat per dues temporades deixant clar que ha desterrat completament aquella idea que va tenir el passat estiu quan va deixar el Praga per anar a la lliga australiana. Res de passes enrere.

El bàsquet de Laia Palau no s'acaba i, a mitja temporada, la base barcelonina va tornar d'Austràlia per enganxar-se de nou al bàsquet de primer nivell fitxant pel Bourges, amb qui ara disputarà la final de la Lliga Francesa contra el Tarbes després d'haver eliminat el Lió de l'ex-Uni Haley Peters, i també va tornar a jugar amb la selecció espanyola, que tornarà a capitanejar aquest estiu en el Mundial que se celebrarà a Canàries. «Vaig haver de marxar a Austràlia per veure que encara no en tenia prou; tenia pensat començar a retirar-me allà entrenant tres dies a la setmana i jugant només un partit, però al final estava treballant igual que aquí i vaig pensar que per fer això el millor era tornar», explicava Palau en una entrevista a El Confidencial ja des de Bourges on, jugant la lliga francesa i l'Eurolliga amb un club que ja coneixia bé d'una etapa anterior, ha pogut mantenir-se en forma per no fallar a la seva cita mundialista. Amb 262 partits, Laia Palau és la jugadora que ha estat més vegades internacional amb Espanya, amb qui acumula 11 podis en grans competicions internacionals. Els que es pensaven que, però, el retorn de Laia Palau al Bourges era una penúltima estació abans del Mundial estaven equivocats.

Encara quedava Girona. La gent de l'Uni fa mesos que treballava per fer possible un fitxatge amb què sempre havien somiat, però mai ho havien gosat fer desperts. Josep Maria Santiago, actual regidor d'Esports de Sarrià de Ter i un històric de les primeres juntes de l'Uni, recordava ahir, també per xarxes socials, com Laia Palau sempre havia estat un objectiu impossible. Més d'un cop el mateix Santiago, i altra gent de l'Uni, li havien dit a la base barcelonina, mig de broma per por de dir-ho seriosament, «abans de retirar-te has de jugar un any a Girona». I al final aquell desig acabarà sent veritat. I no serà un any, en seran dos després que, gràcies a les moltes converses en aquests últims mesos, els responsables de l'Uni han convençut la jugadora que Girona seria un bon lloc per a ella com, segurament, també li ha fet veure la que va ser la companya durant anys tant a la selecció com al Praga, Marta Xargay. El talent de Palau està per sobre de les dates de naixement. D'aquí a pocs dies, quan acabi la final de la lliga francesa, Laia Palau serà presentada a Girona i, pocs mesos després, el públic de Fontajau veurà com Núria Martínez, Rosó Buch i companyia gaudeixen jugant al seu bàsquet.