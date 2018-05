Els Mercedes manen ens els primers lliures a Montmeló

La primera jornada de lliures del Gran Premi d'Espanya s'ha saldat amb una exhibició dels Mercedes, que han dominat les dues sèries, mentre que les millores del McLaren de Fernando Alonso no li han permès acostar-se als més ràpids, ja que ha corregut a 1.710 del millor del matí (Valtteri Bottas) i a 1.776 del més veloç de la tarda (Lewis Hamilton).

Alonso i Bottas han estat els únics pilots que no han millorat a la tarda els seus registres del matí al Circuit Barcelona-Catalunya, on diumenge (15:10 hores) es correrà la cinquena prova puntuable del mundial de F1, del que és líder el britànic Lewis Hamilton.

Precisament, Hamilton ha estat el més ràpid a la tarda (1:18.25), millorant el seu registre matinal (1.18.997), però encara per sota del registre més baix que s'ha signat en la jornada, que ha assolit el finlandès Bottas en els entrenaments del matí (1:18.148).

L'australià Daniel Ricciardo (Red Bull), que al matí ha patit un accident que ha danyat el seu aleró del darrere, ha estat el segon cotxe més veloç a la tarda (1:18.392), però al final ha acabat sent el tercer més veloç del dia.

El quart més veloç ha resultat el seu company Max Verstappen (1.18.533), qui ha arrabassat per centèsimes aquesta posició al primer dels Ferrari, el de Sebastian Vettel (1:18.585), mentre que el segon Ferrari, de Kimi Raikkonen (1:18.829) ha estat el sisè, tot i que a la tarda no ha rodat molt per problemes mecànics.

Així, les primera dues sessions d'entrenaments lliures ha col·locat els Red Bull per damunt dels Ferrari, mentre que els Mercedes, que van guanyar per primera vegada aquesta temporada en el gran premi passat (Azerbaidjan), han presentat la seva candidatura per ser favorits en el GP d'Espanya.

En una altra lluita interessant, els dos Haas han tornat a mostrar que estaran donant guerra per ser el quart equip a la graella, per darrere dels poderosos Mercedes, Ferrari i Red Bull. Avui, després de la doble sessió de lliures, els dos cotxes nord-americans s'han colat per darrere dels sis més veloços, i just per damunt dels dos McLaren.

L'arribada de l'F1 a Barcelona, per tradició, representa la posada en escena de les millors actualitzacions dels equips per als seus bòlids. Aquest era el cas dels dos McLaren (equip que encara no ha mostrat la seva millor versió i que en aquest mateix traçat ja s'havia encallat en pretemporada), l'aspecte més ressaltable del qual ha estat el frontal amb tres orificis.

Mentre que al matí Fernando Alonso era capaç de marcar el sisè millor registre (1:19.85), a la tarda la seva posició ha caigut fins al dotzè millor (1:20.035), tot i que en els dos casos es mantenia una constant: estar a més 1.7 del millor temps de la tanda.

Si bé al matí el cotxe d'Alonso es col·locava just per darrere de les millors escuderies (Mercedes, Ferrari i Red Bull), a la tarda els Haas, de Romain Grosjean i Kevin Magnussen, fins i tot el seu company Stoffel Vandoorne i els Force India, de Sergio Pérez (que ha hagut d'abandonar en l'últim tram per un problema amb el muntatge d'una roda) i d'Esteban Ocon, han estat més ràpids que el cotxe de l'asturià.

D'aquesta forma, no sembla que el nou paquet aerodinàmic hagi millorat en excés el McLaren, tot i que encara queda una jornada demà dissabte de lliures i, a la tarda, la classificació, en la que l'equip britànic espera començar a fer un salt de qualitat, que no passa per un altre objectiu que ficar els seus cotxes per primera vegada aquesta temporada en la Q3.

D'una altra banda, el madrileny Carlos Sainz (Reanult) ha millorat a la tarda una mica (1:20.672) el millor registre obtingut al matí (1:21.053), però la seva actuació ha quedat bastant lluny de la que esperava, ja que els seus temps han quedat a més de 2.5 dels millors registres, confirmat que la sintonia que espera amb el seu cotxe encara ha de millorar.

La jornada d'avui ha tingut com aspecte ressenyable el retorn com pilot provador a l'equip Williams del polonès Robert Kubica, que ha estat fora de les pistes des de fa set anys, després d'un gravíssim accident amb un cotxe de ral·lis. Ha tornat avui oficialment a l'F1, però només ha pogut fer 26 voltes a causa d'una virolla que l'ha tret de la pista. El seu millor temps en la sèrie matinal ha estat d'1:21.510.

Aquests són els millors cronos obtinguts pels pilots en la jornada d'avui, combinant l'actuació del matí i de la tarda d'entrenaments lliures del GP d'Espanya de F1:

.1. Valtteri Bottas FI-Mercedes 1:18.148

.2. Lewis Hamilton GB-Mercedes 1:18.259

.3. Daniel Ricciardo AUS-Red Bull 1:18.392

.4. Max Verstappen NED-Red Bull 1:18.533

.5. Sebastian Vettel AL-Ferrari 1:18.585

.6. Kimi Raikkonen FI-Ferrari 1:18.829

.7. Romain Grosjean FRA-Haas 1:19.579

.8. Kevin Magnussen DIN-Haas 1:19.643

.9. Stoffel Vandoorne BEL-McLaren 1:19.722

10. Fernando Alonso ESP-McLaren 1:19.858

11. Sergio Pérez MEX-Force India 1:19.962

12. Esteban Ocon FRA-Force India 1:20.024

13. Nico Hulkenberg AL-Renault 1:20.183

14. Pierre Gasly FRA-Red Bull 1:20.373

15. Marcus Ericsson SWE-Sauber 1:20.501

16. Charles Leclerc MCO-Sauber 1:20.514

17. Carlos Sainz ESP-Renault 1:20.672

18. Brendon Hartley NZL-Toro Rosso 1:21.265

19. Robert Kubica POL-Williams 1:21.510

20. Lance Stroll CAN-Williams 1:21.556

21. Sergy Sirotkin RÚS-Williams 1:22.060.