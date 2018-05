Pitu Comadevall «Diumenge ens juguem la història del Llagostera»

O caixa o faixa. No hi ha més volta de full. El Llagostera se la juga diumenge al camp de l'Hèrcules en una darrera jornada d'infart. Guanyar significa salvar-se i gaudir d'un any més a Segona B. No fer-ho, en canvi, pot suposar caure a Tercera i la foscor més absoluta per a un club que des del 2011 competeix entre la categoria de bronze i la de plata. Per tot plegat, i després que diumenge passat els resultats dels rivals pal·liessin la patacada soferta contra l'Ontinyent (1-2), el conjunt gironí buscarà una victòria al Rico Pérez que asseguri la permanència sense haver de dependre d'altres resultats. «Fent la feina nosaltres, estarem salvats. No hem de mirar res més», assegura Pitu Comadevall. El capità és un dels veterans i l'únic supervivent de l'època de Segona A. Per aquest motiu té clar que no es pot fallar. «Som conscients del que hi ha. Estem amb els ànims al màxim per guanyar a Alacant i tancar l'any amb una alegria. Hem esborrat tot el que hem fet fins ara i estem únicament centrats en diumenge», diu Pitu, que recorda que lluitar per no baixar és «molt diferent» a fer-ho per pujar com estava acostumat el Llagostera. Pitu, que està a punt físicament, si cal, per ser titular, destaca que si per ell fos, «ja es podria acabar així la Lliga, amb nosaltres i l'Olot salvats i els altres que es barallin entre ells».

Olot, Llagostera, Atlètic Balears, Saguntí i Formentera es juguen evitar dues places de descens directe i una de play-out en una última jornada d'emocions fortes. A diferència de l'Ebre, Cornellà i Elx, rivals respectivament de Balears, Saguntí i Olot, l'Hèrcules ja ho té tot fet aquesta temporada i -llevat d'una remota opció d'entrar a la Copa del Rei- no s'hi jugarà res diumenge. Aquest factor pot ser important però Pitu Comadevall no se'n refia gens ni mica. «En teoria és bo però pot ser contraproduent a la vegada. Sense pressió de vegades les coses surten més bé», diu Pitu, que recorda el 6-3 que el Llagostera, ja descendit, va clavar al Saragossa en l'últim partit del curs 15-16 i va deixar els aragonesos sense play-off. «El que ha de demostrar que s'hi juga quelcom som nosaltres. Sortirem al 200%, a mossegar i a passar-los per sobre», assegura.

Pitu és optimista i no es planteja el pitjor dels escenaris que seria un descens. «Després d'haver viscut els anys daurats a Segona A on vam tocar el cel, seria un desastre. No hi vull ni pensar. Tinc molta confiança a salvar-nos», diu. En aquest sentit, Pitu -que acaba contracte el 30 de juny- destaca que el vestidor ha demostrat saber conviure amb la pressió i que està mentalitzat per guanyar. «Ningú vol la taca d'un descens al seu currículum. Hi ha en joc la història del Llagostera. És molt més que un partit. Estem molt mentalitzats i deixarem el Llagostera a Segona B, que és on es mereix ser», subratlla.

Òscar Álvarez tindrà les baixes sensibles d'Esteban i Eizmendi per sanció diumenge. Ahir l'equip va treballar a Palafrugell per habituar-se a la gespa natural de l'escenari del partit, el Rico Pérez.