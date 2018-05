El Bordils obté la salvació matemàtica a Plata

El Bordils ha assolit aquesta tarda la permanència matemàtica a Divisió d'Honor Plata per cinquè curs consecutiu. Tot i la derrota contra el Covadonga, els de Sergi Catarain han pogut celebrar la desitjada salvació gràcies a la victòria del Barça B davant el Villa de Aranda (22-15).

No ha estat el millor partit de la temporada. El Covadonga també hi tenia molt en joc. La primera part, ha estat l'equip visitant qui ha portat la veu cantant, tot i així, els gironins han aconseguit arribar al descans amb l'electrònic igualat (13-13).

A la represa, les coses han començat molt millor (17-14), però el Covadonga ha reaccionat i ha sabut fer mal per acabar donant la volta a la situació i sumar un triomf vital que li pot valer pràcticament la salvació quan només queda una jornada per acabar la lliga (22-24). En canvi, qui ja no depèn d'ell mateix, és el Villa de Aranda que dependrà dels resultats de Covadonga i Zarautz la setmana vinent.