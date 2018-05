Dani Alves es perdrà el Mundial d'aquest estiu per culpa d'una lesió al genoll

Baixa més que important per al Brasil de cara al Mundial que es disputarà el mes vinent a Rússia. Dani Alves es perdrà aquesta competició per culpa de la lesió que va patir a mitja setmana en la final de Copa de França que el PSG va disputar contra el modest Les Herbiers. Després d'una primera exploració, L'Équipe explicava que Alves patia «tan sols» una distenció de lligament del genoll dret i li estimava unes quatre setmanes de recuperació. Tanmateix, el diagnòstic ha empitjorat després de ser visitat pels doctors de la federació brasilera. Té un problema al lligament creuat anterior que l'obligarà a passar per la sala d'operacions. D'aquesta manera, les opcions del Brasil per ocupar el lateral dret en aquesta imminent cita mundialista passen per Danilo (City), Rafinha (Bayern) i Fagner (Corinthians).