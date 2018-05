Bordils seguirà sent de Plata. Els de Sergi Catairin van fallar contra el Covadonga al Blanc-i-Verd, però la victòria del Barça B davant el Villa de Aranda els permet aconseguir la permanència matemàtica a la segona categoria de l'handbol espanyol per cinquena temporada consecutiva. Una gesta que es va celebrar, amb eufòria, al pavelló al final del partit.

Diu la dita que els somnis hi són perquè en algun moment es facin realitat, si no, únicament queden en això, en somnis. I si no, que li ho preguntin a un Bordils que ahir va tornar a fer-la grossa aconseguint la permanència a Plata. Els de Sergi Catarain que en feien prou amb un empat contra el Covadonga al Blanc-i-Verd per no dependre de tercers, al final van acabar celebrant la salvació gràcies a la victòria del Barça B davant el Villa de Aranda (22-15).

El partit no va començar de la millor manera possible, però els locals capgirarien la situació i van plantar-se al descans amb l'electrònic igualat (13-13), conscients que amb aquest resultat en feien prou per aconseguir matemàticament la salvació.

A la represa, el Bordils va començar més fort, posant-se per davant el marcador, però a dos minuts i mig per acabar Catarain es va veure obligat a demanar temps mort per intentar la reacció dels seus, aprofitant precisament l'exclusió del visitant Ángel Paraja. A continuació, Marc Prat posava el 22-23. Les coses no acabaven de funcionar. La maquinària no rutllava, però de cop, en el Blanc-i-Verd van arribar bones notícies. El Barça B acabava de guanyar el Villa de Aranda (22-15), i per tant, el Bordils independement del seu resultat contra el Covadonga ja estava salvat. I això, ahir, era el més important. Ni a la pista, ni a la banqueta, havia arribat encara la notícia, i per tant, amb el xiulet final, les cares dels jugadors del Bordils eren un autèntic poema, mentre els jugadors del Covadonga celebraven la victòria com si haguessin guanyat la Copa d'Europa. De cop, la fisioterapeuta de l'equip, Esther Cassú, va donar la millor notícia i l'eufòria es va desfermar. La pista i la grada es van convertir en una autèntica festa en una nova nit màgica per a un Bordils que continua fent història. L'any que ve, el sisè a Plata.