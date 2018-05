El caixa o faixa definitiu

El grup 3er de la Segona B viurà avui una tarda de transistors. Seran 90 minuts carregats d'emoció i nervis en què més de la meitat dels equips de la competició, 13 dels 20, es jugaran alguna cosa en la classificació, tant pel que fa a la promoció d'ascens, classificació per la propera edició de la Copa del Rei o descens. És precisament a la zona baixa on se centra tot l'interès gironí, amb l'Olot i el Llagostera implicats en la lluita per aconseguir la permanència, juntament amb l'Atlètic Balears, el Formentera i l'Atlètic Saguntí. Entre tots ells només hi ha dos punts de diferència. En aquest sentit, els dos gironins són els únics que depenen d'ells mateixos per salvar-se. La jornada es disputarà en horari unificat (18.00).

Al Municipal d'Olot, el conjunt que dirigeix Raúl Garrido rep un Elx que arriba al partit classificat per la promoció però havent de defensar la segona plaça. Els il·licitans no podran comptar amb el sancionat Manu Sánchez, reservaran Ivan Sánchez i Jony Ñíguez, tots dos advertits de suspensió i donaran descans a Gonzalo Verdú. A més s'espera que debuti el lateral cedit pel Betis, Redru i el juvenil Javi López. Tot i això, l'equip alacantí no ho posarà fàcil, de manera que Raúl Garrido assegura que sortiran a buscar la victòria des del inici i diu que «els nervis queden en un segon pla perquè la il·lusió i les ganes van per davant. És una situació de tensió, hi ha moltes coses en joc i tenim la responsabilitat de mantenir aquest club on es mereix». Preocupat per com pot afectar la gespa la pluja dels darrers dies, el tècnic confia molt en el suport de la graderia per assolir l'objectiu. En l'aspecte esportiu, Garrido té la baixa de Micaló, per sanció. L'equip tindrà el suport d'una afició que mitjançant les penyes Els Almogàvers Garrotxins i La Grada UE Olot s'ha mobilitzat primer amb un dinar popular i després amb una trobada a l'esplanada de l'estadi.

De la seva banda, el Llagostera buscarà la salvació en soledat i lluny de casa. Els d'Òscar Álvarez visiten Alacant per enfrontar-se a un Hèrcules que no s'hi juga res però que vol acomiadar-se de la seva afició deixant una bona imatge en un partit que també servirà per homentajar el capità Peña, que es retira després de 316 partits amb l'equip alacantí. Igual que en el cas de l'Olot, una victòria evita qualsevol patiment dels gironins. «Hem viscut moltes finals aquesta temporada i aquesta és la definitiva. No ens esperàvem estar en aquesta situació a aquestes altures però hem d'acceptar-ho», diu Álvarez. El tècnic no podrà disposar dels sancionats Eizmendi i Esteban, i encara que es trobaran a un rival mancat de pressió considera que «mai saps com poden afectar aquestes situacions i si és millor. És un rival amb molta qualitat». Els locals tenen les baixes de Samuel per sanció i dels lesionats Pedja i Carlos.



El Peralada també 'juga'

Tot el que no sigui guanyar implica haver de mirar a la resta de partits. Un d'ells, el que jugaran Atlètic Balears i Ebre -que s'hi juga ser al play-off d'ascens- a Son Malferit. Els mallorquins ocupen la plaça de promoció de descens empatats a 41 punts amb el Llagostera i Formentera, que és el primer equip en zona de descens directe. Els illencs visitaran al Peralada amb l'objectiu d'aigualir el comiat dels empordanesos, i esperar una carambola que els permeti salvar-se. Qui ho té més difícil és el Saguntí, que amb 40 punts rep el Cornellà, que s'hi juga assegurar-se el quart lloc. La pitjor combinació per als interessos gironins seria una derrota de l'Olot sumada amb un empat o una derrota del Llagostera i combinada amb triomfs de Balears, Saguntí i Formentera. Això enviaria tots dos gironins a Tercera.