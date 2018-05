El Barça perd la imbatibilitat en el camp del Llevant

El Levante ha acabat amb la ratxa del Barça que no havia perdut en la Lliga al imposar-se per 5-4 en un partit boig en el qual els locals van arribar a guanyar per 5-1 i els homes de Valverde han estat ben a prop d'empatar.

Emmanuel Boateng i Philippe Coutinho han signat dos hat-trick tots dos. Per la seva part Enis Bardhi ha sumat els altres dos gols del Llevant i Luis Suárez, de penal, ha completat el marcador pel Barça.

S'ha arribat al descans amb 2-1 després de dos gols de Boateng i un de Coutinho. El Llevant, però, semblava que sentenciaria a l'inici del segon temps amb gols de Bardhi i Boateng.

Coutinho, però, marcaria dos gols més i Luis Suárez, al minut 71, ha deixat la diferència a un gol. El Barcelona ho ha intentat però no ha pogut evitar la primera derrota de la temporada en la lliga.