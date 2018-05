Banyoles i Lloret, la cara i la creu a Primera Catalana

El Lloret va deixar escapar un avantatge de dos gols i només va treure un punt davant Júpiter, que sumat a la resta de resultats, pràcticament obliga a sumar els sis punts restants per mantenir-se. El Lloret va sortir molt connectat. Fruit d'això, van arribar els gols a la primera meitat. El primer després duna combinació entre Xavi i Peque, mentre que el segon amb un contraatac que va culminar Adrià Exposito. Abans del descans, els locals van retallar diferències, amb un golàs de falta. A la represa el Júpiter va dominar i va aconseguir empatar el matx.

Dissabte que ve el Lloret rebrà el Manlleu amb l'obligació de sumar el tres punts. El partit serà a les 16:00 h i el club ha confirmat que hi haurà portes obertes per donar suport a l'equip.



Meritòria victòria del Banyoles davant el Sant Joan de Montcada a domicili que els permet sortir de la part baixa de la classificació.

Els banyolins van realitzar un partit defensivament molt sòlid. A la primera meitat el conjunt d'Adam Fontes va perdonar tres ocasions molt clares per avançar-se. A la represa, l'estratègia ofensiva va donar fruit i en una sacada de banda, Toni va rematar al segon pal per estrenar el marcador. El partit no tenia un dominador clar i en el minut 71, a la sortida d'un córner, Bena va marcar el segon gol, que sentenciava l'enfrontament. A partir del gol, els locals van notar l'afluència d'espectadors i es van bolcar en atac per intentar retallar distàncies, però la muralla defensiva dels banyolins no va permetre que els locals se situessin dins el partit.

El proper duel del Banyoles serà a casa davant el Can Vidalet, tercer classificat. Una altra final per certificar la permanència.