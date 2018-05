Un Barça massa fràgil encaixa la primera derrota

Un cúmul de despropòsits van condemnar el Barça a la primera derrota a la Lliga. Desconegut i tou en defensa, l'equip d'Ernesto Valverde va perdre al Ciutat de València, en un partit en què va arribar a tenir un desavantatge de 5-1. Una reacció liderada per Coutinho va apretar el marcador i va fer creure en una remuntada que, finalment, no es va produir.

Amb l'únic al·licient de tancar la temporada sense perdre ni un sol partit, però sense Messi, el Barça va sortir amb una marxa menys que el Llevant. Tot i els primers minuts de tempteig, els locals van mostrar més fam i fruit d'això van caure els gols de Boateng. Hi va ajudar la fragilitat defensiva blaugrana, que va deixar massa facilitats. Una prova va ser l'acció de l'1-0. Morales va fer el que va voler dins l'àrea, va entrar fins a la cuina sense que Yerry Mina ni Semedo li sortissin al pas. La seva centrada potent, al cor de la petita, la va rematar Boateng amb potència per fer el primer. L'avantatge hauria pogut créixer però Bardhi, pocs instants després, va enviar un xut a boca de canó al travesser. No hi era el Barça; estava adormit, sense idees i imprecís. L'única aproximació, un remat llunyà de Dembélé que sortia fora. Per acabar-ho d'arrodonir, Vermaelen es va lesionar i, mentre Piqué esperava per entrar, nou descosit en defensa. Lukic va tenir llibertat per pensar i avançar i Boateng es va plantar sol, va burlar Ter Stegen, va aguantar la tímida embestida de Semedo i va marcar a plaer.

Va saltar llavors Piqué al camp i el Barça va pujar les revolucions. El central es va convertir en un autèntic revulsiu. Va posar ordre al darrere i es va sumar a l'atac. Es van estirar els de Valverde, que van retallar distàncies amb un cacau de Coutinho en el que no hi va poder fer gaire res Oier. Sí que va atrapar el porter un xut de Semedo al 41. 2-1 al descans i tot per decidir a la represa.

Les esperances de remuntada, però, es van esfumar en un tres i no res. Només tornar dels vestidors, Bardhi va fer el tercer, en una ràpida transició. I Boateng, al cap de poc, va furgar encara més a la ferida completant un hat-trick. Molt havien de canviar les coses per rascar algun punt del Ciutat de València.



Coutinho hi posa emoció

Amb el 5-1, semblava del tot impossible que el Barça fos capaç de rascar algun punt del camp del Llevant. Tanmateix, va reaccionar. I de quina manera. Coutinho va marcar dos gols en només tres minuts i, poc després, Busquets era objecte de penal. Luis Suárez no va fallar des dels onze metres i amb encara més d'un quart d'hora per disputar-se, les diferències s'havien reduït fins a posar un sorprenent 5-4 al marcador. Eren els millors minuts dels blaugrana que, tot i això, no van saber concretar la remuntada. Va acabar perdent el Barça el seu primer partit de Lliga. Adeu a l'invicte. Això sí, amb el títol de campió sota del braç.