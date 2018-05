Una dura derrota per 34 punts condemna el Salt a perdre la categoria

El Salt havia aconseguit un avantatge d'onze punts en el partit d'anada per la permanència a la Lliga EBA, però els de Miquel Martínez no van poder fer bo aquest resultat a favor en el partit que van disputar a casa i van caure de 34 punts a la pista del Castelldefels (83-49), un resultat que fa que els verd-i-negres descendeixin a Copa Catalunya.

El conjunt verd-i-negre no va tenir gaires opcions davant un rival més encertat. Ho demostra la poca efectivitat en tirs de tres dels visitants, que només van anotar 3 triples de 31 intents. En canvi, els rivals van encistellar fins a 9 de 20 tirs de tres punts.

Aquesta diferència també es va veure en l'anotació. Fins a cinc jugadors rivals van superar la barrera dels 10 punts. Per contra, cap jugador de l'equip gironí va passar de 9 punts. Així ho demostra la valoració global de cada equip. Mentre que els barcelonins van aconseguir una valoració total de 114, la dels saltencs va ser de només 21.

Així, el Salt es va veure superat des del primer moment per un Castelldefels que va sortir amb la motivació necessària per capgirar l'elminatòria i competir un any més a la Lliga EBA.

Els de Miquel Martínez encara tenien una bona dosi d'esperança al final del primer quart. La diferència de 5 punts (22-17) decantava en aquell moment l'eliminatòria i la permanència per als saltencs, però a partir del segon quart tot va canviar.

Amb un parcial de 22-9 en el segon període els barcelonins van marxar al descans amb un avantatge de 18 punts (44-26). Això feia que el Salt hagués de retallar distàncies en els 20 minuts que quedaven després del descans per poder assolir la permanència.

Però la diferència al marcador es va ampliar en el tercer quart amb un altre contundent parcial de 22-11 (66-38) que posava contra les cordes de manera gairebé definitiva a l'equip entrenat per Martínez.

En l'últim període tampoc hi va haver reacció i, tot i que el Castelldefels va relaxar-se una mica, el parcial va ser de 17-11, que posava el 83-49 final i certificava el descens de l'equip negre-i-verd a Copa Catalunya per a la pròxima temporada.

Una dura i contundent derrota d'un Salt que feia tres temporades que es mantenia a la Lliga EBA i en els últims dos anys no havia patit per assegurar-se la permanència, classificant-se tercer la temporada 2015-2016 i quart en el curs passat.