El Figueres acaba la lliga amb una derrota

El Figueres va posar punt final a la temporada amb una derrota al Narcís Sala contra el Sant Andreu, que en l´últim partit del curs tenia l´objectiu d´assegurar-se la segona posició del grup. La Unió es va avançar al minut 24 de partit gràcies a un gol de Ferrón. Una passada cap enrere de Pep des de l'esquerra la va engaltar bé Ferrón, i el porter Segovia en la seva estirada es va embolicar el suficient com per no poder evitar que l´esfèrica acabés al fons de la xarxa. A partir d´aquest moment, el Figueres va anar a menys. El cop més dur va arribar precisament abans del descans quan Carroza va fer l'1-1 posant la punta del peu al segon pal per enviar a la xarxa una pilota que es va trobar pràcticament sense voler. I així es va arribar al descans. A la represa, al Figueres li va costar molt tenir presència ofensiva. En el 78, Alcover des d'uns 25 metres, va transformar una falta per fer el definitiu 2-1 amb un llançament espectacular amb el peu dret. El Figueres acaba desè amb 53 punts.