L'Espanyol tanca la temporada a casa amb una golejada

El trident de l'Espanyol format per Gerard Moreno, Sergio García i Leo Baptistao va deixar vist per a sentència l'últim partit del conjunt blanc-i-blau a casa, amb tres gols en només mitja hora contra el Màlaga en un matx sense massa història que va acabar amb golejada per als de casa. Adrián va escurçar distàncies des del punt de penal però Piatti, al tram final, va signar el definitiu 4-1.

Set minuts va trigar Gerard Moreno a anotar el seu setzè gol de la temporada. Ho va provar dos cops davant Prieto abans d'aprofitar el rebuig del porter per batre'l i obrir la llauna. L'Espanyol dominava a plaer i va ampliar l'avantatge mitjançant Sergio García, que va rematar una centrada de Baptistao. Precisament ell, tres minuts més tard, faria el tercer amb una fuetada impossible per al porter. El Màlaga es va estirar i va aprofitar unes mans innocents de Naldo dins l'àrea. Penal i gol d'Adrián. Al segon temps, l'Espanyol va mantenir les revolucions ben altes i Piatti va tancar la golejada. Nova victòria dels blanc-i-blaus, que s'han adjudicat 10 dels últims 12 punts.