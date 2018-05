El Llagostera empata i se la jugarà a la promoció de descens

Tocarà continuar patint. El Llagostera no va poder evitar ahir posar punt final a l'agonia d'aquest curs, i haurà de continuar treballant per poder respirar i celebrar la permanència a Segona B o, en el pitjor dels casos, plorar i encaixar el descens a Tercera. Dit en d'altres paraules, els d'Òscar Álvarez s'ho jugaran tot a una sola carta en un play-out de descens contra Coruxo, Izarra o Mèrida. En un sorteig pur aquesta tarda a la seu de la Federació Espanyola, els blaugrana coneixeran contra quin d'aquests tres equips se l'hauran de jugar. Sigui com sigui, el desenllaç de la pel·lícula, d'aquí a quinze dies.

L'última jornada, coneguda popularment com la dels transistors, va estar carregada d'emocions. El Llagostera, que depenia d'ell mateix per aconseguir la permanència –havia de guanyar al camp de l'Hèrcules, que tot i no jugar-s'hi res guanyant podia obtenir un bitllet per a la propera edició de la Copa–, no va poder passar de l'empat (2-2). Aquest resultat, combinat amb la victòria de l'Atlètic Balears a casa contra l'Ebre (3-1), i l'empat de l'Olot en l'afegit davant l'Elx (2-2), va condemnar l'equip d'Òscar Álvarez, que va caure en zona de promoció de descens. Durant alguns minuts, per exemple quan el veterà Pitu Comadevall va avançar el Llagostera (1-2) a Alacant, o també quan l'Elx a través de Sory Kaba es va avançar al Municipal d'Olot a cinc minuts del final (1-2), el Llagostera estava salvat. També va arribar a estar a primera hora de la tarda en zona de descens, ja que l'Àtlètic Balears va obrir molt aviat el marcador (6'), l'Hèrcules es va avançar al 16' mitjançant Óscar Díaz, i el Formentera va estar puntuant a Peralada fins a l'inici del segon temps quan els de l'Alt Empordà van començar a marcar i a la vegada a donar un cop de mà a Olot i Llagostera.

El partit va començar malament per a un Llagostera que va veure com l'Hèrcules s'avançava al quart d'hora de joc en una acció que finalitzava Óscar Díaz. Un gol que els més de 2.000 aficionats locals van celebrar, mentre a la plantilla d'Òscar Álvarez els queia com un autèntic gerro d'aigua freda. No era moment per llançar la tovallola. Per sort, Leo Ramírez set minuts més tard va tornar a igualar el matx. Amb l'1-1 es va arribar al descans. Quedava tota la segona part. 45 minuts d'infart. Comadevall va avançar de seguida el Llagostera, però de cop els locals van aigualir l'alegria blaugrana quan tres minuts més tard (50') Juli establia el definitiu 2 a 2. Ara, al Llagostera només li queda agafar-se a una part del seu himne que diu que si somiem ho fem, per poder mantenir viu el somni de la Segona B. Resten dues finals més.