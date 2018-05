Monòleg d'un Lewis Hamilton que s'imposa sense oposició a Montmeló

Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar ahir la seva segona carrera de l'any al Circuit de Catalunya, –també la segona seguida que aconsegueix al circuit– després d'haver-se apuntat fa 15 dies el Gran Premi d'Azerbaidjan. El britànic es va imposar amb autoritat als seus rivals, ja que va avantatjar el seu company d'equip, Valtteri Bottas, amb 20 segons. Amb aquest resultat, Mercedes va aconseguir el primer doblet de l'any.

La tercera posició va ser per a Max Verstappen (Red Bull), que va decidir no parar a boxes tot i trancar una part del seu aleró. Va ser el primer podi de l'holandés aquest curs que es va beneficiar de la mala estratègia escollida per Sebastian Vettel (Ferrari), que va ser quart. Els dos pilots de casa, Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren), van aconseguir acabar en posició de punts, acabant setè i vuitè, respectivament.

Amenaçava en ploure durant el matí, però al final l'aigua no va fer acte de presència en el circuit de Montmeló tot i que al llarg de la cursa hi havia alguns núvols negres al cel.

A la sortida, Hamilton va defensar molt bé la primera posició i Vettel va avançar a Bottas a la segona plaça. Per darrere, Sainz va fer una bona sortida, però en canvi Alonso va passar de la vuitena a l'onzena posició després de gairabé xocar amb el cotxe de Romain Grosjean (Haas). El francès no va poder controlar el seu monoplaça al tercer revolt i a l'anar-se'n cap a dins la pista es va emportar per davant a Nico Hulkenbeng (Renault) i Pierre Gasly (Toro Rosso). Això va provocar l'entrada del safety car durant les primeres voltes de la cursa.

Després d'això, la carrera per davant no va tenir massa història. Hamilton es va distanciar de seguida de tots els perseguidors, mentre que Vettel perdia la segona posició que li havia guanyat a Bottas en la sortida.

A Montmeló també es va fer evident que hi ha dues divisions entre els monoplaces de la graella. Els Mercedes, els Ferrari i els Red Bull tenen un millor cotxe respecta la resta d'equips.

Així, per darrere Alonso es va barallar durant bona part de la cursa amb el francès Leclerc (Sauber). L'asturià es va desfer primer d'Esteban Ocon (Force India) just després del safety car en una passada espectacular en la tercera corba.

Mentre, Sainz rodava en setena posició, però mai va estar a prop de Magnussen (Haas) per poder aconseguir la sisena plaça. En les voltes finals, el madrileny va tenir problemes de ritme, però la setena posició no va perillar, ja que Alonso estava força lluny.

L'estratègia que van seguir la majoria dels pilots va ser anar a una parada. Una regla que no va complir Sebastian Vettel, qui amb la sortida d'un safety car virtual va decidir entrar a boxes. L'alemany va quedar relegat a la quarta posició ja que cap dels altres pilots va entrar per canviar els pneumàtics.

El de Ferrari va lluitar durant les últimes voltes amb Max Verstrappen, qui havia perdut una part de l'aleró davanter degut a un xoc amb un altre monoplaça, però l'holandès va decidir no canviar-lo perquè les seves voltes eren bones. A més, el ritme del pilot de Red Bull no era inferior al de Vettel. L'alemany mai va tenir la tercera posició a tir de DRS en les últimes voltes.

L'altre pilot de l'escuderia vermella, Kimi Räikkönen, tampoc va tenir gaire sort. El finlandès va tenir problemes en el seu cotxe i des del box li van ordenar que antrés.

Una altra de les retirades destacades del Gran Premi d'Espanya va ser la de Stoffel Vandoorne (McLaren), que es va parar a la recta de meta. És la primera vegada aquest any que un cotxe de McLaren no acaba una cursa.

D'aquesta manera, després de les 66 voltes al circuit de Montmeló el britànic Lewis Hamilton va ser el primer que va veure la bandera de quadres. Un resultat que permet al pilot de Mercedes agafar més avanatge en el Mundial de pilots. El britànic té 95 punts, mentre que el seu immediant perseguidor, Sebastian Vettel en té 78 després de dues quartes places consecutives, a Bakú i ahir.

Per la seva part, Fernando Alonos és setè a la general amb 33 punts després d'haver puntuat en les cinc curses d'aquest any. Mentrestant, Carlos Sainz, amb els punts sumats ahir, en suma 19.

La pròxima cursa es disputarà d'aquí a un parell de setmanes al circuit urbà de Montecarlo. El Gran Premi de Mónaco és un dels més esperats pels pilots de la graella de Fórmula 1.