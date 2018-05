El Palamós tanca el seu pas per Tercera Divisió amb una nova decepció

«Hem competit bé i hem ofert una bona imatge», deia Pitu Batlle, entrenador del Palamós, en l´última roda de premsa de la temporada. Tot i les bones intencions, no va ser suficient perquè l´equip acomiadés la Tercera amb una nova derrota. Trist comiat a una decebedora temporada amb una bona col·lecció de registres negatius. En el tercer partit perdut consecutivament, i rubricant una ratxa de només 4 punts dels darrers 24, el degà va caure a mans de l´Hospitalet.

Els locals haurien pogut avançar-se en el minut 16 de la primera meitat gràcies a una bona ocasió de Caballero, però el seu xut va ser ben resolt pel porter Sergio, qui va enviar l'esfèrica a córner. La primera meitat, disputada sota una intensa pluja, no va tenir gaire més història. Els visitants ho van provar amb un parell de xuts d'Agi (min.30) i de Ripoll (min.44). A la represa, l'Hospitalet, conscient que necessitava la victòria per intentar atrapar la segona plaça (se l´acabaria adjudicant el Sant Andreu) va pressionar més posant una marxa més. Primer, Losada amb el cap i en la sortida d'un còrner feia el 0 a 1 (min. 57), mentre que Canario en el darrer minut de partit i mitjançant un xut des de la frontal de l'àrea que va picar al pal abans d'entrar, va sentenciar.

El degà tanca l'any del 120è aniversari divuitè amb 31 punts i descendint a Primera Catalana. Enmig del pessimisme, ahir com a nota positiva cal destacar dos debuts amb el primer equip: el del juvenil Pajares i el de Luv Kappor, el primer indi a jugar a l´Estat espanyol.