El Peralada tanca el curs amb una golejada contra el Formentera

Llàstima que la temporada s´hagi acabat. El Peralada ha fet una segona volta brillant. De fet, els de Chicho Pèlach han estat els millors del segon tram del curs. Des de la marxa d´Arnau Sala a la Xina a principi de gener, el filial del Girona va fer un canvi de 360 graus. Aquell Peralada que anava a la deriva, i que feia olor de descens, va saber reaccionar amb l´arribada de Chicho Pèlach per acabar la temporada en una meritòria novena posició i conscient que si la temporada hagués durat una mica més, alguna cosa més hauria pogut aconseguir. El Peralada, sense res en joc, va superar el Formentera i de retruc va donar un cop de mà a Olot i Llagostera. En canvi, l´equip balear va baixar a Tercera Divisió. A la primera part, cap dels dos equips va ser capaç de perforar la porteria rival (0-0). A la represa, el Peralada va sortir molt més fort i va marcar fins en tres ocasions. Primer va ser Andzouana, qui en el 53 va introduir l´esfèrica al fons de la xarxa. No va ser fins a la recta final quan Kevin Soni (83´) i el juvenil Porro (84´) van sentenciar.

Els números amb l´exentrenador del Figueres –que va arribar amb els fitxatges del mercat d´hivern del porter Marc Vito, el central Santi Bueno i el davanter Manel Martínez– han estat espectaculars: 9 victòries, 8 empats i únicament 2 derrotes. Els números parlen per si sols. De fet, posats a parlar de xifres, també cal destacar que els de Pèlach nomes han encaixat dos gols en els últims onze partits. Una autèntica brutalitat en una categoria com la Segona Divisió B. En aquest sentit, el mateix Chicho Pèlach reconeixia després del partit que «tenim la sensació de voler més. Estem orgullosos del que hem fet. Nosaltres només hem marcat el camí als jugadors, hi ha hagut una connexió molt bona i ens han comprat la idea. Els hem aportat competitivitat, sent molt bons en els duels, en segones accions, atacar amb ordre... encaixàvem massa i ho hem reduït». És evident que sense la seva arribada, el Peralada no hauria tingut aquesta reacció i molt probablement hauria hagut d´acabar el curs patint fins a l´últim moment.



Chicho Pèlach també vol seguir

Al final del partit, Chicho Pèlach va estar parlant amb Ivan Hammouch, secretari tècnic del Girona i responsable esportiu del Peralada, al damunt de la gespa durant una bona estona. A la sala de premsa, preguntat per la seva renovació, Chicho Pèlach es va mostrar molt optimista. L´extècnic de la Unió, va assegurar que «des del club ja m´han fet saber que sí que compten amb mi per seguir dirigint l´equip, i per part meva també; a partir d´ara hem de mirar-ho tot i valorar».