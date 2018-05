Les gironines Badosa i Bolsova passen ronda a la Bisbal

La jugadora de Palafrugell Aliona Bolsova, que venia de fer la final al ITF Monzon la setmana passada, ha fet un gran partit contra la jugadora de Suisa Conny Perrin i s´ha endut la victòria per un ajustat 7/6 6/4

Sens dubte el partit de la jornada és el que han protagonitzat la jugadora de Blanes Marina Bassols, contra la promesa del tennis femení que entrena Àlex Corretja, la sèrbia Olga Danilovic. La jugadora local ha perdut per un ajustat 6/3 4/6 6/4 en un partit amb una gran assistència de públic.

Un dels partits més esperats del dia, ha estat el darrer match, que enfrontava a la tercera gironina del quadre, Paula Badosa. La jugadora de Begur ha superat a la brasilera Gabriela Ce per 6/3 6/1 en un gran debut i amb molt bones sensacions.

La gran sorpresa del dia l´ha protagonitzat Estrella Cabeza que ha resolt el partit per un 7/6 6/2 contra la campiona de la última edició Georgina Garcia-Pérez, revenjant-se així de l´ últim enfrontament en aquesta mateixa pista fa un any.

Complint expectatives la cap de sèrie numero 1 Sara Sorribes s´ha imposat la americana Victoria Duval per un clar 6/2 6/3. La jove jugadora catalana Claudia Hoste no ha pogut superar a la ucraïnesa Valeriya Strakhova tot i haver fet un gran partit, que ha acabat en un 6/1 al tercer i definitiu set. La resta de jugadores que s´han classificat han estat M. Zacarias, C. Skamlova, M. Gonzalez, K. Von Dietchmann, B. Andrescu, V. Diatchenco i la cap de sèria número 2 Jil Teichman.

En dobles, han accedit als quarts de final les seguents parelles: J.Criviletto – J. Ho, A. Rodriguez – M.Pagès, N.Podoroska – V. Strakova, J.Loeb – A. Sanchez, Y.Cavalle – C. School, G. Olmos – M. Zacarias, M. Gonzalez – L.Pigossi i C.Perrin – C. Skamlova

Demà es juguen el quarts en dobles i la part de dalt del quadre. Aliona Bolsova jugarà no abans de les 5 de la tarda contra Estrella Cabeza