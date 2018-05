Indignació a Salt amb el tracte rebut a Castelldefels

El Salt jugarà la pròxima temporada a Copa Catalunya després de perdre diumenge a la pista de Castelldefels per un contundent 83-49. Esportivament no hi ha res a dir. El Castelldefels va ser superior i va remuntar els 11 punts de diferència que havia aconseguit l'equip de Miquel Martínez en l'anada, però, més enllà de la decepció per la pèrdua de categoria, a Salt també continuaven ahir indignats pel tracte rebut a Castelldefels i per com, al seu entendre, el president del club del Baix Llobregat, Antonio Osuna, havia escalfat el partit. «Obviament vam perdre l'eliminatòria a la pista, això és indiscutible, però va haver-hi diferents circumstàncies externes que van poder afectar una plantilla jove i inexperta com la nostra», va explicar ahir el tècnic del Salt, Miquel Martínez, referint-se al fet que «tractessin com a presos els nostres aficionats deixant que només 15 entressin al pavelló, marcant-los amb el nom per posar-los en una racó i tractant-los fatal; a més d'uns comentaris racistes a uns jugadors de color que nosaltres tenim a l'equip»,

Martínez es referia a un tuit del president del Castelldefels, Antonio Osuna, que a meitat de setmana va escriure un comentari que, innegablement, es volia referir al Salt, que té un parell de jugadors nord-americans, un francès i un d'0rigen gambià a la plantilla. «Una pena la Lliga EBA plena de clubs que desvirtuen la competició amb immigrants il·legals i que això es consenteixi. Els que volem ser legals ens deixem el pressupost en Seguretat Social, Hisenda i advocats... Hem de prendre mesures ja», piulava Osuna en una setmana que es va escalfar després que el Salt anunciés que organitzava un parell d'autocars per anar a Castelldefels a animar el primer equip.

El Castelldefels va reaccionar dient que, per temes d'aforament, només deixaria entrar 15 aficionats del Salt en una decisió que el club del Baix Llobregat va portar fins al final tot i les queixes formals del president saltenc, Mateu Torrent, a la Federació Catalana.