L'Izarra serà l'obstacle del Llagostera per salvar-se

«Tenim gent experta i segur que ho tirarem endavant», deia Òscar Álvarez minuts després d'empatar a Alacant i veure com el seu Llagostera es condemnava a jugar-s'ho tot en un cara o creu, en el play-out de descens. Llavors, el tècnic defugia d'escollir un rival dels tres possibles. «Dir-ne un és parlar per parlar», deixava anar. Per dins, segur que no volia veure ni en pintura el Mèrida; un club que, per història, plantilla i molts ingredients més, es convertia en el més temible del sorteig. Els altres dos, Coruxo i Izarra, estaven potser un esglaó per sota. Si més no, a l'hora de triar. La sort, finalment, va determinar que el conjunt navarrès es convertirà en l'últim obstacle dels blaugrana per mirar de salvar la temporada amb una permanència més que necessària. «No serà fàcil», s'aventurava a preveure Álvarez, abans de posar-se a estudiar el proper rival. L'últim de la temporada.

Mentre que Mèrida i Coruxo se la jugaran per la seva banda, al Llagostera li tocarà veure's les cares amb l'Izarra navarrès, un rival que «estic convençut que tindrà les seves dificultats» i que ha tancat la temporada amb 39 punts, tres menys que els gironins. L'anada serà aquest diumenge al Municipal, a les 12 del migdia i amb l'entrada gratuïta per als socis. Coincidirà, a més, amb la Festa Major del poble. «Esperem que la gent s'animi. No només la del poble, sinó també la de tota la comarca. Necessitem el seu caliu i una empenta per aconseguir l'objectiu». El primer, està clar: encarrilar l'eliminatòria a casa. Álvarez, un gat vell i amb experiència als terrenys de joc, sap que això no serà gens fàcil. «Hem de tenir molt clar que tenim 180 minuts per davant i que és molt difícil que quedi tot enllestit en el primer partit. Serà molt important que el rival no ens marqui cap gol a casa i, sobretot, no perdre. Tots aquests factors són clau quan hi ha un doble enfrontament d'aquestes característiques».

Pocs ingredients tenia encara ahir a la tarda Òscar Álvarez per desgranar els punts forts i febles d'un Izarra que aquest curs ha vist passar per la seva banqueta a quatre entrenadors i que mai, en els seus prop de cent anys d'història, ha tastat la Segona Divisió A. «A priori pot semblar el rival més fàcil, però no ens coneixem gaire. Encara hi hem d'aprofundir. Li costa molt guanyar i ha rebut molts en contra. Prevec un equip molt díficil i semblant a nosaltres. És el que ens ha tocat i ens hi haurem d'enfrontar», valorava. Això sí, va avisar que Merkatondoa també disposa de gespa artificial, el que pot ser un avantatge per a l'Izarra. «Els pot ajudar a adaptar-se al nostre terreny de joc».

Independenment d'analitzar i buscar com trobar les pessigolles als de Fredi Álvarez, el tècnic del Llagostera també haurà de mentalitzar a una plantilla que arriba al tram final amb poca benzina i sense cap marge d'error. «Veurem com està tothom al llarg d'aquesta setmana. Quan et jugues un ascens arribes al tram final com una moto, però si estàs en una situació com la nostra, tot costa més. Confio en aquesta plantilla i estic segur que plantarem cara». El primer assalt, aquest diumenge.