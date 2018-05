Mohoric guanya en una exhibició de potència i Chaves diu adéu al perdre 25 minuts

El ciclista eslovè Matej Mohori (Bahrain-Merida) ha guanyat aquest dimarts la desena etapa del Giro d'Itàlia, disputada entre Penne i Tadinum sobre 244 quilòmetres, en un mà a mà amb Nico Denz (AG2R). Els dos han evitat ser engolits per un grup de favorits en el que no hi havia Johan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott).

El colombià ha estat el gran damnificat de la jornada més llarga de la ronda italiana. Chaves, segon a la general a l'inici de la jornada, ha perdut tota opció de triomf final al quedar-se al port inicial de la jornada i perdre 25 minuts a la meta.

Mohoric ha atacat al costat de Davide Villella (Astana) per donar caça al fugat Marco Frapporti i, tot i la posterior arribada de Denz, ha demostrat ser el més fort en una jornada trepidant.

Tots els favorits, menys Chaves, han arribat a la meta de Tadinum tots junts i sense canvis.