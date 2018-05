Núria Martínez serà la capitana de Catalunya en el partit contra Montenegro

El 25 de maig, el pavelló gironí de Fontajau serà l'escenari del primer partit internacional de la selecció catalana de bàsquet femení en duel contra Montenegro que s'ha presentat aquest migdia a l'escenari del partit. L'actual tècnic del Sant Adrià, Fabian Téllez, serà el seleccionador de Catalunya que tindrà la base de l'Spar Citylift Girona, Núria Martínez, com a capitana i que comptarà amb les baixes destacades de la gironina Marta Xargay, per un compromís personal, i de nova jugadora de l'Uni, Laia Palau, que encara està disputant la final de la lliga francesa amb el Bourges. A la llista també hi ha dues jugadores més de l'Uni, Rosó Buch i Helena Oma, a més de les gironines Queralt Casas (Landes), Geo Bahí (CadÍ) i la blanenca del Sant Adrià, Cristina Hurtado. La llista la completen la veterana pivot del Mann-Filter Luci Pascua, present també avui a Fontajau, Mariona Ortiz (Namur), Andrea Vilaró (Cadí), Miriam Forasté (Al-Qázeres) i María Martiáñez del Golden Eagles de la NCAA.

Tot i no poder comptar amb jugadores importants com Xargay, Palau, Sílvia Domínguez o Anna Cruz, Catalunya comptarà amb una selecció potent que deixa clar el nivell que tindria el bàsquet català si pogués jugar internacionalment. "Només s'ha de veure la qualitat que hi ha aquí i la gent que no podrà venir, crec que Catalunya té el nivell per jugar uns quarts de final d'un Campionat Europeu", ha explicat Núria Martínez que també ha volgut destacar l'alt nivell de Montenegro.

Per la seva part, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha ressaltat la "doble reivindicació" que es viurà en el partit del dia 25. "Per mi aquest partit és una doble alegria perquè, al mateix temps, hi podem reivindicar la nostra aposta per l'esport femení, i de manera especial pel bàsquet femení que sabeu que a Girona hi tenim un idil·li especial, mentre que també hi ha la reivindicació de les seleccions catalanes de qualsevol esport perquè puguin competir internacionalment".